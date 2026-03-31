Les Vietnamiens parmi les voyageurs les plus gourmands d’Asie selon Agoda

Selon la plateforme de voyage numérique Agoda, la gastronomie occupe une place de plus en plus centrale dans les décisions de voyage, les voyageurs asiatiques étant de plus en plus nombreux à rechercher des destinations offrant des expériences culinaires mémorables.

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Photo : Vietnamplus/CVN

Les voyageurs vietnamiens figurent parmi les plus passionnés de découvertes culinaires en Asie, se classant deuxièmes dans la région pour le choix de leurs destinations en fonction de leurs expériences gastronomiques, selon les dernières données de la plateforme de voyage numérique Agoda.

Les données, issues du rapport "Travel Outlook Report 2026" d’Agoda, qui interroge des voyageurs à travers l’Asie, révèlent que 35% des Vietnamiens interrogés considèrent la gastronomie comme une motivation essentielle pour voyager, plaçant ainsi le Vietnam parmi les marchés gastronomiques les plus importants de la région.

Selon la plateforme de voyage, la gastronomie occupe une place de plus en plus centrale dans les décisions de voyage, les voyageurs asiatiques étant de plus en plus nombreux à rechercher des destinations offrant des expériences culinaires mémorables.

"Cette évolution reflète une tendance plus large : la gastronomie devient un facteur de motivation important dans le choix des destinations, des activités et des hébergements, les voyageurs cherchant à s’immerger dans la culture culinaire locale", indique le rapport.

Les résultats de l’enquête confirment cette tendance : les expériences culinaires se hissent parmi les trois principales motivations de voyage des voyageurs asiatiques, contre la sixième place l’an dernier.

Pour les voyageurs vietnamiens explorant des destinations à l’étranger, Agoda a constaté un fort désir de découvrir les cuisines du monde entier, qu’il s’agisse de savourer d’authentiques sushis au Japon, de goûter à la cuisine de rue en Thaïlande ou de dîner dans des restaurants étoilés Michelin en Europe. La nourriture n’est pas seulement un besoin vital, mais une porte d’entrée privilégiée vers la culture, l’histoire et les échanges humains.

Les cinq destinations les plus prisées des voyageurs vietnamiens pour leurs découvertes culinaires l’an dernier étaient le Japon, la Thaïlande, la République de Corée, la Malaisie et la Chine.

Parallèlement, cet échange interculturel fonctionne aussi dans l’autre sens. La richesse de la gastronomie vietnamienne attire de plus en plus de visiteurs internationaux, désireux de découvrir sa cuisine de rue animée, ses recettes traditionnelles et sa culture culinaire contemporaine en pleine évolution.

Photo : Vietnamplus/CVN

Le patrimoine culinaire vietnamien, profondément enraciné, fait de la gastronomie un élément intimement lié à la vie quotidienne et à l’identité culturelle. Des plats emblématiques comme le pho (nouilles) et le banh mi (baguette) aux spécialités régionales telles que la cuisine royale de Huê ou les fruits de mer frais du delta du Mékong, la cuisine vietnamienne est largement reconnue pour son équilibre des saveurs, la fraîcheur de ses ingrédients et sa diversité régionale.

Dans la région, les voyageurs taïwanais arrivent en tête, 47% d’entre eux citant la gastronomie comme principale motivation de voyage, suivis par les Vietnamiens (35%) et la République de Corée (34%). Parmi les huit premiers marchés figurent également la Malaisie (33%), le Japon (32%), l’Indonésie (31%), la Thaïlande (20%) et l’Inde (8%).

Vu Ngoc Lâm, directrice d’Agoda au Vietnam, a expliqué que le bon classement du Vietnam témoigne de l’importance de la gastronomie dans la culture du pays et dans la manière dont ses habitants vivent le voyage.

"Pour beaucoup de Vietnamiens, un voyage n’est pas complet sans la découverte des saveurs locales authentiques, que ce soit en explorant les spécialités régionales de leur pays ou en recherchant des plats emblématiques à l’étranger", a-t-il indiqué.

VNA/CVN