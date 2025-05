Les Vietnamiens et les amis internationaux des Amériques rendent hommage à l'ancien président Trân Duc Luong

Le personnel de l'ambassade du Vietnam, les représentants des agences vietnamiennes et de la communauté vietnamienne à Cuba, ainsi que les amis cubains et internationaux, ont exprimé leur profonde tristesse suite au décès de l'ancien membre du Bureau politique et ancien président de l'État, Trân Duc Luong.

Des dizaines de hauts responsables locaux, de représentants d'organisations sociales et de membres du corps diplomatique à Cuba se sont rendus à l'ambassade du Vietnam pour présenter leurs condoléances au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens pour cette immense perte.

Dans le registre des condoléances, le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a déclaré que le décès du camarade Trân Duc Luong constituait une grande perte pour les peuples cubain et vietnamien.

Le dirigeant cubain a souligné que le regretté dirigeant vietnamien restera à jamais dans les mémoires pour son exemple et ses contributions à la révolution vietnamienne et à la prospérité du peuple vietnamien, ainsi que pour ses efforts visant à renforcer les relations de longue date et la fraternité particulière entre Cuba et le Vietnam.

Au nom du Parti, de l'État et du peuple cubains, Miguel Diaz-Canel Bermudez a présenté ses plus sincères condoléances au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens, ainsi qu'à la famille endeuillée.À la tête d'une délégation du ministère cubain des Forces armées révolutionnaires, le ministre général de corps d'armée Alvaro Lopez Miera a présenté ses plus sincères condoléances au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens, partageant leur immense perte.

Victor Gaute, vice-président de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples (ICAP), a également exprimé sa sympathie pour le décès de Trân Duc Luong, qui avait apporté une contribution précieuse aux relations loyales et exemplaires entre Cuba et le Vietnam.

L'ambassade a organisé une cérémonie solennelle de hommage et ouvert un registre de condoléances les 24 et 25 mai en hommage à l'ancien dirigeant.

Des cérémonies similaires sont organisées par les ambassades du Vietnam aux États-Unis et au Canada les mêmes jours.

De nombreuses délégations internationales, dont les ambassadeurs du Laos, du Cambodge, du Timor-Leste et de Biélorussie aux États-Unis, ont rendu hommage à l'ancien dirigeant du Vietnam, signé le registre de condoléances et exprimé leurs condoléances pour son décès.

Par ailleurs, dans son écrit dans le registre de condoléances de l'ambassade du Vietnam au Canada, le chargé d'affaires de Russie, Oleg Shapovalov, a déclaré que Trân Duc Luong était reconnu non seulement pour ses contributions au Vietnam, mais aussi pour son engagement à renforcer l'amitié entre le Vietnam et la Russie.

Il a affirmé que le leadership de Luong avait contribué à poser les bases de la relation de coopération dynamique entre les deux pays aujourd'hui.En plus de la cérémonie de respect qui aura lieu les 24 et 25 mai, l'ambassade continuera d'ouvrir le livre de condoléances le 26 mai afin que les agences et organisations cambodgiennes, ainsi que le corps diplomatique étranger à Ottawa, puissent venir présenter leurs condoléances.

