Better Choice Awards 2026 : l’innovation vietnamienne à l’honneur

La cérémonie de remise des Better Choice Awards 2026 s'est tenue dans la soirée du 4 octobre à Hanoï, dans le cadre des activités marquant la Journée nationale de l'innovation 2026.

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Photo : CP/CVN

Retransmis en direct sur le portail d'information électronique du gouvernement, l'événement a permis de décerner des prix dans 45 catégories réparties en quatre grandes sections, mettant à l'honneur aussi bien des solutions d'intelligence artificielle (IA) développées par des Vietnamiens que des entreprises contribuant au développement du pays et des produits technologiques innovants.

Placée sous le thème "Innovation Beyond Borders" (L'innovation au-delà des frontières), cette quatrième édition entendait célébrer les innovations qui dépassent les frontières entre les pays, les secteurs et les catégories traditionnelles de produits.

Pour l'édition 2026, le système des prix a été entièrement restructuré autour de quatre sections : Innovative Choice Awards, Smart Choice Awards, Car Choice Awards et Nation Builders Awards. Cette dernière, introduite pour la première fois, a distingué les entreprises qui contribuent au développement du pays en renforçant ses infrastructures, ses capacités énergétiques et technologiques. Elle comprenait deux volets distincts : dans le premier, les lauréats ont été désignés par un jury d'experts, tandis que dans le second, ils ont été choisis exclusivement par le vote du public.

Les résultats des autres catégories ont été établis à partir des évaluations d'un jury composé d'experts vietnamiens et étrangers issus de différents domaines, ainsi que des votes du public sur les plateformes numériques de VCCorp.

Encourager les innovations

Selon Pham Xuân Hà, directeur principal des événements de VCCorp et chef du comité d'organisation des Better Choice Awards 2026, ces prix visent à identifier les choix qui améliorent concrètement la vie quotidienne, plutôt qu'à désigner une solution considérée comme la meilleure uniquement sur le papier.

Il a expliqué que l'introduction de la section Nation Builders Awards reflétait l'évolution de l'innovation vietnamienne, qui ne se limite plus à un produit, mais devient une capacité portée par les entreprises et l'ensemble de l'économie. Il s'est félicité de voir figurer cette année au palmarès de nombreuses entreprises vietnamiennes aux côtés de marques internationales, dans des domaines allant des modèles d'IA en vietnamien aux motos électriques et aux stations de recharge intelligentes.

De son côté, Vo Xuân Hoài, directeur adjoint du Centre national de l'innovation (NIC), a souligné que les Better Choice Awards constituaient un espace permettant de reconnaître et de faire connaître les efforts en matière d'innovation.

Selon lui, l'esprit "Better Choice" ne consiste pas uniquement à créer un produit entièrement nouveau, mais aussi à améliorer l'existant : une technologie plus efficace, un produit de meilleure qualité, un service plus pratique, un processus plus productif ou une solution apportant davantage de valeur aux utilisateurs et à la communauté.

Il a ainsi appelé les entreprises à placer les utilisateurs au centre de leurs activités, à investir durablement dans la recherche et le développement, à maîtriser progressivement les technologies et à poursuivre leurs efforts d'amélioration.

Les Better Choice Awards sont un prix national destiné à valoriser et à encourager les innovations appliquées concrètement dans la vie quotidienne au bénéfice des consommateurs. L'édition 2026 a été organisée par VCCorp, en collaboration avec le Centre national de l'innovation et l'Agence publique pour la technologie et l'innovation du ministère des Sciences et des Technologies.

VNA/CVN