Les vœux continuent d’affluer à l’occasion de la Fête nationale du Vietnam

Dans ses vœux adressés au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et au Premier ministre Pham Minh Chinh, le sultan du Brunei Haji Hassanal Bolkiah a affirmé que son pays accordait une grande importance aux relations amicales de longue date avec le Vietnam et a souhaité qu’à l’occasion du 5e anniversaire du partenariat intégral bilatéral, les deux parties continuent de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l’énergie et des échanges entre les peuples, et qu’elles s’unissent pour promouvoir la Vision 2025 et la Nouvelle Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN pour l’objectif commun de paix, de stabilité et de prospérité dans la région.

Photo : VNA/CVN

Dans son message de félicitations au secrétaire général et président Tô Lâm, le président indonésien Joko Widodo a exprimé sa conviction que les relations entre l’Indonésie et le Vietnam seront encore promues à une nouvelle hauteur.

Le roi de Malaisie, Ibrahim Ismail Ibni Almarhum Sultan Iskandar Al-Haj, et la reine de Malaisie ont adressé une lettre de félicitations au secrétaire général et président Tô Lâm, alors que le président de la Chambre des représentants de Malaisie, Johari Bin Abdul, a adressé ses félicitations au président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Les dirigeants malaisiens se sont réjouis du partenariat stratégique croissant entre le Vietnam et la Malaisie dans de nombreux domaines, qui reflète les relations étroites qui existent depuis 50 ans entre les dirigeants et les peuples des deux pays. Ils se sont déclarés convaincus que la coopération bilatérale apporterait des résultats plus substantiels, bénéfiques pour les peuples des deux pays et pour la paix, la coopération et le développement de la région.

Dans son message de félicitations au secrétaire général et président Tô Lâm, et au Premier ministre Pham Minh Chinh, le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. a salué la volonté et la détermination inébranlable du peuple vietnamien sur la voie de la reconquête de l’indépendance et de la liberté, et a exprimé sa conviction que le fort développement de l’économie vietnamienne contribuera à la paix et à la stabilité dans la région de l’ASEAN.

Le dirigeant philippin a affirmé sa volonté de continuer à approfondir le partenariat stratégique avec le Vietnam pour la paix, la coopération et le développement, et pour le bien des peuples des deux pays.

Le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn a adressé ses félicitations au secrétaire général et président Tô Lâm, alors que le Premier ministre par intérim thaïlandais Phumtham Wechayachai a également adressé ses salutations au Premier ministre Pham Minh Chinh.

Les dirigeants thaïlandais se sont réjouis du développement global de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, du tourisme et des infrastructures, et ont affirmé que la Thaïlande attache toujours de l’importance à la relation amicale et étroite avec le Vietnam et espère que les deux pays continueront à saisir de nouvelles opportunités pour promouvoir la collaboration dans l’intérêt commun des deux pays et pour un avenir prospère des deux peuples.

Dans son message de félicitations, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a noté qu’après plus de 30 ans de relations diplomatiques, le Vietnam et la République de Corée ont construit une relation de coopération étroite fondée sur l’amitié et une confiance solide. Il a déclaré espérer que les deux pays continueraient à élargir et à approfondir leur partenariat stratégique intégral dans tous les domaines dans les temps à venir.

Par ailleurs, le président américain Joe Biden a déclaré dans son message de félicitations au secrétaire général et président Tô Lâm et au peuple vietnamien que le Vietnam et les États-Unis ont fait de grands progrès dans la construction d’un partenariat stratégique global, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement dans la région. Il a réaffirmé le soutien des États-Unis à un Vietnam fort, indépendant, prospère et autonome, et a exprimé son désir de renforcer davantage les relations entre les gouvernements et les peuples des deux pays.

Le roi du Japon Naruhito et la gouverneure générale australienne Samantha Mostyn ont également adressé leurs félicitations. À cette occasion spéciale, le deuxième ministre des Affaires étrangères du Brunei Erywan Pehin Yusof et le ministre malaisien des Affaires étrangères Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Hasan ont également adressé leurs félicitations au ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son.

VNA/CVN