Les super-talents au rendez-vous du Vietnam pour 2030

La semaine dernière, la Une du numéro 44 nous a présenté les super-talents du futur dans le domaine de l’halieutique.

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Nous assistions à une séance en laboratoire à la Faculté des pêches de l’Université nationale d’agriculture du Vietnam, où un enseignant guidait avec passion ses étudiants dans la découverte concrète de l’anatomie interne et externe d’un vertébré aquatique. Ce n’était pas un poisson d’avril ! Cette scène illustrait l’action forte du gouvernement et son plan destiné à attirer, former et fidéliser les talents dans plusieurs secteurs stratégiques.

Pour concrétiser cette volonté, inscrite dans la Conclusion N°105 du Comité central du Parti et signée par son secrétaire général et président de la République, Tô Lâm, le pays déploie des moyens financiers inédits. Le budget annuel consacré au développement des compétences clés atteindra environ 0,1% du produit intérieur brut (PIB) et sera intégré aux fonds dédiés aux sciences et technologies, à l’innovation et à la transformation numérique.

L’objectif est clair : placer le Vietnam parmi les trois premières nations de l’ASEAN en matière de compétitivité mondiale des talents d’ici 2030. Le pays en forme de S entend ainsi attirer et valoriser un premier noyau de 1.000 experts nationaux de premier plan dans des spécialités prioritaires. Les uns devront exceller dans les hautes technologies (intelligence artificielle, semi-conducteurs, informatique quantique, science des données), les autres dans la transition durable (nouvelles énergies, ingénierie de précision, biotechnologies).

La véritable rupture tient à la refonte des méthodes de recrutement et de gestion. Le ministère de l’Intérieur est chargé de concevoir un cadre de référence national, ouvert et flexible, où les talents seront jugés sur leurs contributions et leurs résultats plutôt que sur les seuls diplômes ou l’ancienneté. Les structures publiques devront par ailleurs “chasser” activement les profils au lieu d’attendre les candidatures spontanées.

Le Vietnam simplifiera aussi nettement les procédures de visas et de permis de travail pour attirer des experts étrangers, en soutenant également leur famille. Un effort particulier ciblera la diaspora (Viêt kiêu), grâce à des incitations fiscales et à des plateformes de recherche interconnectées.

Enfin, le programme national “Nhân tài dẫn dắt nhân tài” (Des talents guident d’autres talents) permettra aux scientifiques chevronnés d’accompagner directement la nouvelle génération d’étudiants et d’entrepreneurs.

En liant la responsabilité des dirigeants d’organismes publics à leurs résultats en matière de gestion des ressources humaines, le Vietnam confirme sa volonté de transformer durablement son écosystème économique. Et, cette fois encore, ce n’est pas un poisson d’avril !

Hervé Fayet/CVN