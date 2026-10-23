Le PM polonais Donald Tusk au Vietnam, un tournant pour les relations bilatérales

La prochaine visite officielle du Premier ministre polonais Donald Tusk au Vietnam permettra d’identifier les domaines offrant le plus grand potentiel de coopération, notamment l’éducation, le commerce, la culture, les échanges entre les peuples et la coordination au sein des instances internationales.

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Photo : VNA/CVN

La prochaine visite officielle du Premier ministre polonais Donald Tusk au Vietnam devrait renforcer les relations bilatérales et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines du commerce, de l’éducation, de la transformation numérique, des technologies vertes et des échanges culturels, a déclaré l’ambassadrice de Pologne au Vietnam, Joanna Skoczek.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en amont de la visite du Premier ministre Donald Tusk, prévue du 24 au 26 octobre à l’invitation de son homologue vietnamien Lê Minh Hung, la diplomate a souligné que les deux pays s’appuient sur un solide socle d’amitié, qu’ils cherchent désormais à transformer en une coopération plus concrète et durable.

Selon l’ambassadrice Joanna Skoczek, cette visite permettra d’identifier les domaines offrant le plus grand potentiel de coopération, notamment l’éducation, le commerce, la culture, les échanges entre les peuples et la coordination au sein des instances internationales.

Développer les échanges de biens et de services

Plusieurs documents importants devraient également être signés afin de renforcer le cadre juridique de la coopération bilatérale. Les entretiens entre les dirigeants des deux pays se concentreront sur les liens économiques et offriront l’occasion d’échanger des points de vue sur les évolutions régionales et mondiales, a-t-elle précisé.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont connu une croissance constante, dépassant les 8 milliards de dollars en 2025, selon les statistiques polonaises citées par l’ambassadrice. Les deux parties souhaitent développer les échanges de biens et de services, tout en favorisant une accélération des exportations polonaises vers le marché vietnamien.

L’ambassadrice Joanna Skoczek a ajouté que la Pologne cherche à accroître ses exportations de produits à plus haute valeur ajoutée, répondant ainsi aux besoins d’un marché vietnamien en plein essor.

À l’occasion de la visite du Premier ministre Donald Tusk, les deux parties devraient aborder les opportunités commerciales dans les secteurs de l’industrie pharmaceutique, des équipements médicaux, de l’industrie de défense, des technologies à double usage et de la coopération spatiale.

Photo : Truong Giang/CVN

La diplomate a indiqué que les entreprises polonaises renforcent leur présence lors des grands salons professionnels à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville, en y présentant des produits issus des secteurs de l’agroalimentaire, des technologies de l’information et de la communication, de l’industrie pharmaceutique, des cosmétiques et de l’exploitation minière. Elle a ajouté que les partenariats existants dans ces domaines mériteraient d’être approfondis.

Au-delà des échanges de marchandises, la Pologne est en mesure de proposer au Vietnam des technologies et des services liés au développement de l’économie verte et circulaire.

Une récente délégation commerciale polonaise, composée d’entreprises opérant dans ces secteurs, s’est rendue au Vietnam pour présenter ses produits, services et technologies à des partenaires locaux, dans le cadre du programme "Green Evi". Les domaines de coopération potentiels incluent le traitement de l’eau et des déchets, l’économie circulaire, la réhabilitation des sols et la protection de l’environnement.

Une démarche de développement durable

La Pologne a connu une transformation économique majeure au cours des 35 dernières années et s’est adaptée aux normes environnementales de l’Union européenne. Selon la diplomate, cette expérience pourrait être partagée avec le Vietnam, alors que ce pays s’engage dans une démarche de développement durable et cherche à faire face aux conséquences croissantes du changement climatique.

D’après l’ambassadrice Joanna Skoczek, la transformation numérique constitue un autre domaine dans lequel les deux pays peuvent tirer profit de leurs expériences respectives.

Bien qu’ils soient partis, à l’origine, d’un niveau technologique relativement limité, les deux pays ont réalisé des progrès significatifs en matière de numérisation ces dernières années. La Pologne a notamment développé une administration publique numérique ainsi que des services en ligne destinés aux entreprises et aux citoyens ; une expérience qui pourrait s’avérer utile pour le Vietnam.

La Pologne possède également des atouts en matière de cybersécurité, ainsi que dans la protection des transactions bancaires et des données personnelles. À mesure que les gouvernements et les entreprises proposent davantage de services en ligne, la protection des informations contre les cyberattaques devient essentielle pour instaurer la confiance du public et encourager une adoption plus large des services numériques.

La santé numérique offre, elle aussi, des perspectives de coopération, a souligné la diplomate.

Elle a qualifié l’éducation, la culture et les échanges entre les peuples de piliers fondamentaux pour des relations plus étroites et durables.

Évoquant la communauté vietnamienne en Pologne, elle a précisé qu’il s’agit de l’une des communautés immigrées les plus importantes et les mieux intégrées du pays. Aujourd’hui représentée jusqu’à la troisième génération, elle a vu naître de nombreuses entreprises, tout en s’efforçant de préserver la langue, les traditions et le patrimoine culturel vietnamiens.

L’ambassadrice Joanna Skoczek a également salué la contribution de cette communauté à la société polonaise, soulignant que les personnes maîtrisant les langues, les cultures et les traditions des deux pays peuvent jouer un rôle clé dans le renforcement de la compréhension mutuelle.

Elle a estimé qu’il existe une marge de manœuvre considérable pour approfondir la coopération dans les domaines de l’éducation et de la culture, notamment en formant des jeunes capables de servir de trait d’union entre les deux sociétés.

Près de 130 ouvrages polonais ont été traduits en vietnamien, a-t-elle indiqué. Toutefois, bon nombre de ces traductions ont été réalisées par des traducteurs d’une génération plus ancienne ; il est donc crucial d’encourager les jeunes à se lancer dans la traduction de la littérature polonaise pour le public vietnamien. Elle a espéré par ailleurs voir davantage d’ouvrages vietnamiens traduits en polonais.

Explorer des opportunités de coopération

La Pologne propose des programmes de bourses et des opportunités éducatives aux étudiants vietnamiens ainsi qu’aux citoyens polonais d’origine vietnamienne. Le Vietnam a, en outre, été désigné comme l’un des quatre pays prioritaires par l’Agence nationale polonaise pour les échanges universitaires, ce qui témoigne d’une attention accrue portée à la coopération éducative et scientifique.

Selon l’ambassadrice Joanna Skoczek , ces échanges pourraient profiter aux jeunes et renforcer les liens dans les secteurs du commerce, du tourisme, de l’éducation et de la recherche.

Le tourisme entre les deux pays est également en plein essor. La diplomate a exprimé le souhait de voir davantage de Vietnamiens visiter la Pologne, tout comme les visiteurs polonais continuent de recevoir un accueil chaleureux au Vietnam.

L’ambassadrice Joanna Skoczek a affirmé que les deux pays disposaient déjà d’une base solide pour leur coopération, mais que l’étape suivante consistait à transformer cette amitié de longue date en projets concrets, générateurs de bénéfices durables.

La visite du Premier ministre Donald Tusk constituera une occasion de faire progresser cette coopération, en s’appuyant sur l’amitié historique et les intérêts communs qui unissent les deux nations, a-t-elle indiqué, exprimant l’espoir que cette visite aboutirait à des initiatives concrètes et encouragerait davantage d’entreprises et de visiteurs polonais à se rendre au Vietnam pour explorer des opportunités de coopération.

VNA/CVN