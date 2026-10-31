La folie des grandeurs musicales au Vietnam

La Une du numéro 43 présentait le Vietnam comme le nouvel eldorado asiatique des méga-concerts, avec en vedette le feu d’artifice final du “Ha Long Concert 2025”, organisé en octobre 2025 dans la ville de Quảng Ninh (Nord).

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Intitulé “Hào khí di sản - Bừng sáng tương lai” (“Spirit of Heritage - Shining Future” en anglais, “Esprit du patrimoine - Un avenir radieux” en français), ce spectacle célébrait le patrimoine et le développement locaux. Plus de 1.000 artistes et interprètes y ont pris part, dans une mise en scène hors norme, avec un système de sonorisation L-Acoustics K2, solution professionnelle conçue pour les festivals et les grandes tournées, des éclairages laser et des projections en 3D mapping. Devant 30.000 personnes, cette soirée comptait parmi les manifestations les plus grandioses jamais organisées par la province.

Au-delà de ces grands rendez-vous, d’autres formules séduisent aussi le public. L’émission de téléréalité musicale “Anh trai vượt ngàn chông gai” (Les grands frères bravant mille épreuves), adaptation du format “Call Me by Fire” (Appelle-moi par le feu), a ainsi donné lieu à une série de huit représentations en direct, qui ont rassemblé des dizaines de milliers de fans.

Les artistes en solo remplissent eux aussi les salles. La chanteuse Hương Tràm, par exemple, a présenté son “Phao cứu sinh Live Concert” (Concert Bouée de sauvetage). Son public connaît par cœur plusieurs de ses plus grands tubes, dont Em gái mưa (Sœur de pluie) et Duyên mình lỡ (Notre amour manqué).

À Hô Chi Minh-Ville, les salles affichent complet à répétition, en particulier pour les représentations liées à “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Mais ce succès a un prix. Dans le dossier intérieur du numéro 43, Hoàng Văn, directeur général de l’agence Clover, chiffrait à plus d’un million de dollars la production d’un méga-concert : scénographie, éclairage, sonorisation et postproduction.

Impossible d’évoquer cet essor sans parler du phénomène V-pop, la musique populaire vietnamienne. Longtemps centrée sur son marché national, elle séduit désormais à l’international grâce à des productions modernes et des rythmes accrocheurs. Les artistes marient pop occidentale et hip-hop aux instruments traditionnels vietnamiens. Propulsée par les plateformes de diffusion en continu (streaming) et les réseaux sociaux, la V-pop gagne en visibilité et s’impose peu à peu sur la scène musicale internationale.

HERVÉ FAYET/CVN