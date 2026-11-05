Porter le partenariat stratégique global Vietnam - Japon à un nouveau niveau

À l’occasion de la visite officielle du secrétaire général du Parti et président vietnamien, Tô Lâm, au Japon du 8 au 11 novembre, l’ambassadeur japonais Ito Naoki présente les priorités de coopération bilatérale et les perspectives visant à porter le partenariat stratégique global Vietnam - Japon à un nouveau niveau.

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Photo : VNA/CVN

Le Japon accorde une grande importance à la visite au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, de son épouse et de la délégation vietnamienne de haut rang. Le fait que le dirigeant Tô Lâm effectue cette visite dès la première année de son mandat quinquennal après avoir été élu à ce poste lors du Congrès du PCV de cette année, témoigne de l’importance que le PCV accorde aux relations avec le Japon.

C’est ce qu’a affirmé l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) sur cette visite et les relations bilatérales.

La visite officielle au Japon, prévue du 8 au 11 novembre, revêt une importance toute particulière. Il s’agit de la première visite au Japon d’un secrétaire général du PCV depuis celle de Nguyên Phu Trong en 2015, soit onze ans après, et de la cinquième visite d’un secrétaire général du PCV dans ce pays.

À l’occasion de cette visite, “nous accordons une attention particulière à trois grands domaines de coopération, qui seront également au cœur des échanges et discussions entre les dirigeants de haut rang des deux pays”, a dit le diplomate.

Premièrement, dans un contexte international de plus en plus complexe et face aux nombreux défis auxquels est confronté l’ordre international, le Japon et le Vietnam doivent renforcer leur coopération et contribuer ensemble au maintien de la paix et de la stabilité dans la région.

Deuxièmement, lors de la visite au Vietnam de la Première ministre Takaichi Sanae en mai dernier, les deux pays sont convenus d’accorder une importance particulière au renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité économique, de la consolidation des chaînes d’approvisionnement et de l’innovation. Les dirigeants des deux parties ont défini plusieurs domaines prioritaires de coopération pour la période à venir, notamment l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, la transformation numérique (DX), la transition verte (GX), les minerais critiques, la sécurité alimentaire et l’agriculture.

Troisièmement, les échanges entre les peuples et les échanges culturels. Le Japon attache une grande importance à la poursuite et à l'intensification des échanges entre les populations des deux pays, à l'élargissement de la coopération décentralisée ainsi qu'au renforcement des liens et de la coopération entre leurs administrations locales.

Par ailleurs, le Japon accorde une attention particulière à sa coopération avec le Vietnam dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées dans les domaines des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle (IA), de la transformation numérique et de la transition verte.

Dans le secteur des semi-conducteurs, les deux pays mettent actuellement en œuvre des projets de coopération entre cinq binômes d'universités. Outre les projets en cours, les deux pays devraient annoncer six nouveaux projets de recherche conjoints supplémentaires lors de cette visite.

Le Japon s'est fixé pour objectif de former au total 250 spécialistes vietnamiens dans le domaine des semi-conducteurs à travers des programmes de doctorat au Japon. De son côté, le Vietnam a également exprimé le souhait de coopérer avec le Japon dans la formation de doctorants en IA.

Par l'intermédiaire de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), le Japon prévoit de mettre en place un prêt-programme en faveur du Vietnam afin de perfectionner les politiques et les mécanismes relatifs à l'IA dans le pays. Concernant l'Université Vietnam - Japon, le Japon souhaite en faire un établissement d'enseignement supérieur axé sur la recherche, favorisant l'innovation et formant des ressources humaines dotées de compétences hautement applicables dans la pratique. Dans les temps à venir, la construction de son campus grâce à des prêts d'aide publique au développement (APD) du Japon sera mise en œuvre.

Dans le domaine énergétique, le Japon souhaite promouvoir la coopération entre les gouvernements et les entreprises privées afin de garantir un approvisionnement énergétique répondant aux besoins croissants du Vietnam dans son processus de développement économique. Dans le cadre de l'Initiative de la Communauté asiatique zéro émission nette (AZEC), des entreprises japonaises envisagent de construire des centrales électriques au gaz naturel liquéfié (GNL) au Vietnam. Nous saluons le fait que l'Assemblée nationale vietnamienne procède actuellement à la révision de la Loi sur l'électricité.

Concernant les échanges commerciaux bilatéraux, au cours des neuf premiers mois de cette année, le commerce entre le Japon et le Vietnam a progressé de 15%, pour atteindre 43,7 milliards de dollars. Au rythme actuel de croissance, l'ambassadeur prévoit que le chiffre d'affaires commercial annuel devrait s'élever à environ 58 milliards de dollars. Si cette dynamique se poursuit, les échanges commerciaux bilatéraux pourraient atteindre 75 milliards de dollars d'ici 2030. Le Vietnam est appelé à devenir un pôle de production à fort potentiel en Asie.

Dans un contexte d'expansion continue des échanges commerciaux entre les deux pays, les équipements électriques, les composants électroniques et les pièces détachées automobiles devraient rester des catégories de produits prometteuses dans le commerce bilatéral.

Par ailleurs, dans le secteur agricole, le Japon et le Vietnam prévoient d'ouvrir leurs marchés à de nouveaux produits, à savoir le raisin japonais et le pomelo vietnamien.

Les produits agricoles constituent également un secteur offrant un fort potentiel d'accroissement des exportations entre les deux pays dans les temps à venir. “Nous espérons ainsi voir augmenter les exportations japonaises vers le Vietnam de produits tels que le saké et le bœuf Wagyu.”.

Outre les domaines de coopération stratégique, le gouvernement japonais accorde également une importance particulière aux échanges entre les peuples. Ceux-ci sont actuellement très dynamiques dans les deux sens, du Japon vers le Vietnam et du Vietnam vers le Japon. Dans un avenir proche, avant 2030, le nombre total de déplacements entre les deux pays dans les deux sens devrait atteindre deux millions.

À ce jour, le Japon et le Vietnam ont organisé conjointement deux éditions du Forum de coopération décentralisée : la première, l'année dernière dans la province de Quang Ninh et la deuxième, cette année à Huê. “Nous espérons que la troisième édition, prévue au Vietnam en 2027, contribuera à renforcer davantage les échanges et la coopération entre les provinces et les villes des deux pays”.

VNA/CVN