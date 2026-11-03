Vietnam et Russie disposent de nouvelles perspectives de coopération financière

La création du Centre financier international du Vietnam (VIFC) à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang ouvre de nouvelles perspectives de coopération financière entre le Vietnam et la Russie, notamment dans les domaines de la finance, de l’énergie, de l’industrie et des technologies, selon le média russe Geofor Analytics.

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Photo : VNA/CVN

Avec la mise en place du Centre financier international du Vietnam (VIFC) à Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, le Vietnam entend accélérer sa coopération financière avec les investisseurs internationaux en créant des conditions spécifiques pour les opérations portant sur des actifs vietnamiens, selon un article publié le 2 novembre par le média russe Geofor Analytics.

L’article souligne que la création du VIFC répond aux besoins du pays en capitaux pour financer ses infrastructures, son secteur énergétique, son industrie et son économie numérique. Au cours des neuf premiers mois de 2026, les investissements directs étrangers (IDE) effectivement réalisés ont atteint 21,07 milliards de dollars, en hausse de 12,1% sur un an, tandis que les IDE enregistrés se sont élevés à 50,36 milliards de dollars. Selon la Banque mondiale, les besoins du Vietnam en matière de financement du développement durable sont estimés à environ 25 milliards de dollars par an, une part importante de ces besoins devant être couverte par les capitaux privés et les marchés financiers.

Le VIFC est conçu comme un modèle unifié reposant sur deux pôles aux missions complémentaires. Hô Chi Minh-Ville se concentre sur les marchés financiers, les fonds d’investissement, la gestion d’actifs, les fusions-acquisitions, le financement du commerce international et celui des infrastructures. Dà Nang, pour sa part, mise sur les technologies financières (fintech), les paiements numériques, la tokenisation des actifs et les mécanismes d’expérimentation réglementaire ("bacs à sable").

Un ensemble de mesures incitatives, comprenant des avantages fiscaux, une plus grande souplesse en matière de change et des facilités de recrutement à l’international, a été mis en place pour attirer les capitaux et les talents. Les nouveaux projets relevant des secteurs prioritaires peuvent bénéficier d’un taux d’imposition sur les sociétés de 10% pendant 30 ans, d’une exonération fiscale pouvant aller jusqu’à quatre ans, puis d’une réduction de 50% de l’impôt dû pendant une période pouvant atteindre neuf années supplémentaires. Des mécanismes spécifiques sont également prévus pour certaines transactions en devises étrangères.

Pour la Russie, Geofor Analytics considère le VIFC comme un nouveau canal de coopération financière, venant compléter les relations commerciales et la coopération dans les domaines de l’énergie et de l’industrie. En 2025, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Russie ont atteint 4,77 milliards de dollars, en hausse de 4%, générant des besoins en matière de paiements, de garanties bancaires, de lettres de crédit, d’assurance du transport et de financement du commerce. Les institutions financières présentes au sein du VIFC pourraient capter une partie de ces flux, à condition de surmonter les obstacles juridiques et commerciaux existants.

Le secteur énergétique constituera un prochain terrain de coopération. Les projets pétroliers et gaziers, ainsi que la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1, pourraient stimuler la demande de financements d’investissement, d’assurance contre les risques et de fonds de roulement pour les entreprises contractantes et les fournisseurs d’équipements. Les entreprises russes, qui disposent d’une expertise dans les domaines de la banque numérique, des solutions de paiement, des logiciels de gestion des risques et de la cybersécurité, pourraient également trouver des partenaires au Vietnam, notamment à Dà Nang.

En définitive, les perspectives du VIFC dépendront de sa capacité à attirer des institutions financières internationales, à générer un flux régulier d’opérations, à développer un marché financier liquide et à mettre en place des mécanismes crédibles de règlement des différends. S’il parvient à relever ces défis, le VIFC pourrait devenir un canal complémentaire important pour renforcer la coopération entre le Vietnam et la Russie dans les domaines de la finance, de l’énergie, de l’industrie et des technologies.

VNA/CVN