Billard : Trân Quyêt Chiên vise la première place mondiale

Photo : CTV/CVN

Après ses succès aux Coupes du monde de Porto 2023 (Portugal) et de Bogota 2024 (Colombie), Trân Quyêt Chiên occupe actuellement la deuxième place mondiale avec 389 points, soit 46 de moins que le N°1 mondial, le Sud-Coréen Cho Myung-woo.

L’opportunité de prendre la première place pourrait se présenter à lui lors de la Coupe du monde qui se déroulera fin mai prochain à Hô Chi Minh-Ville. Cho Myung-woo a traversé une période difficile lors des récents tournois et doit défendre les 54 points de sa deuxième place obtenue l’année dernière au Vietnam, tandis que Trân Quyêt Chiên n’a besoin que de défendre 26 points suite à son élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2023.

Une saison de rêve

Trân Quyêt Chiên a connu un début de saison 2024 de “rêve” en remportant, avec son coéquipier Bao Phuong Vinh, la première victoire du Vietnam aux championnats du monde par équipes de billard carambole à trois bandes après avoir battu leurs rivaux espagnols en finale, le 25 mars dernier en Allemagne.

Avec sa forme actuelle et une forte détermination, Trân Quyêt Chiên a toutes les chances de devenir le N°1 mondial cette année. “Mon objectif est de remporter autant de titres que possible et surtout d’obtenir la médaille d’or lors des championnats du monde à domicile en septembre 2024. Mes récents résultats m’ont donné plus de confiance pour aborder les tournois importants à venir”, a-t-il confié.

Le Vietnam est actuellement champion du monde dans les trois compétitions de l’Union mondiale de billard (UMB) : Coupe du monde, championnats individuels et championnats par équipe. Si Trân Quyêt Chiên devient le N°1 mondial, le Vietnam dominera le monde du billard à trois bandes.

L’UMB utilise actuellement deux classements. Le classement mondial susmentionné est utilisé pour le classement des joueurs dans les tournois non organisés par l’UMB, tels que les compétitions continentales, nationales ou Survival. L’autre appelle le classement des événements (Events Ranking) et est utilisé pour le classement des joueurs lors de la Coupe du monde et des championnats du monde. Dans le classement des événements, Trân Quyêt Chiên occupe également la deuxième place avec 36 points, juste derrière Jaspers. Il a également de grandes chances de prendre la première place de ce classement à Hô Chi Minh-Ville.

Phuong Nga/CVN