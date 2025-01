Les rêves olympiques des "Lions de la Glace" du Kenya

Sous un soleil de 27 degrés Celsius à Nairobi, l’équipe nationale kényane de hockey sur glace, surnommée les "Lions de la Glace", célèbre son premier titre de ligue amicale sur la seule patinoire d'Afrique de l'Est. Ces joueurs amateurs, venant de pays plus froids, viennent de remporter un match historique, un pas important vers leur objectif : participer aux Jeux olympiques.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le hockey sur glace a débuté au Kenya en 2006 grâce à un groupe d’expatriés canadiens qui ont équipé la seule patinoire de la région, située au deuxième étage d’un hôtel de Nairobi. Si la plupart des joueurs ont appris le sport sur des rollers, leur progression est impressionnante. Tim Colby, leur entraîneur canadien, souligne leur détermination et leur esprit d’équipe. "Ce n’est pas juste un feu de paille", dit-il fièrement.

Benjamin Mburu, le capitaine de l’équipe, explique : "Cela nous montre que nous faisons ce qu'il faut pour arriver là où nous voulons aller." À 30 ans, il se dit addict au hockey et déclare que "sur la glace, c'est un monde complètement différent". Mais la route vers les Jeux olympiques reste semée d’embûches.

Le principal défi pour les "Lions de la Glace" est financier. Le coût des séances sur glace est élevé, et l’équipe ne peut s’entraîner plus de deux fois par semaine. En dehors de ces entraînements, les joueurs se préparent sur rollers ou sur gazon. De plus, la patinoire locale est un quart de la taille d’une patinoire olympique. Cependant, grâce aux dons et aux sponsors, l’équipe parvient à financer ses participations à des compétitions, comme la première rencontre inter-africaine de hockey sur glace prévue en juin en Afrique du Sud.

L’un des plus grands obstacles est le coût de l’accès à la patinoire, avec des billets à environ dix euros, un prix inabordable pour de nombreux jeunes. Pour pallier cela, certains joueurs, comme Mburu, organisent des entraînements sur des parkings de Nairobi pour initier les plus jeunes. Ces sessions en rollers, organisées sous les yeux de curieux, permettent à de futurs talents de rejoindre l’équipe et de participer à la ligue amicale.

Avec une équipe solidaire et un rêve olympique en tête, Mburu est convaincu : "Dans quelques années, le Kenya sera sur la carte internationale".

AFP/VNA/CVN