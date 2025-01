NBA : Oklahoma City se reprend

Photo : AFP/VNA/CVN

Les deux équipes ont disputé le seul match de la journée, que la NBA a voulu légère face à la concurrence du football américain et ses finales de conférence NFL.

Portland, seulement 13e de la conférence Ouest (17-29), s'est bien défendu en début de rencontre face à OKC, l'équipe NBA avec le meilleur bilan (37-8), mais qui restait sur un revers jeudi face à Dallas (121-115).

Dans le sillage de Deni Avdija (28 points, 8 rebonds, 8 passes), Portland a rapidement pris 10 points d'avance.

Mais les locaux ont pris l'orage lors du 2e quart-temps (perdu 39 à 26).

OKC s'est évidemment reposé sur son meneur canadien Shai Gilgeous-Alexander (35 points, 5 rebonds), favori pour la distinction de MVP en fin de saison régulière.

Jalen Williams a ajouté 24 points, 5 rebonds et 8 passes pour le Thunder, qui a maîtrisé la fin de rencontre.

La NBA reprend avec un programme plus épais lundi 27 janvier, avec 12 rencontres dont un choc entre les deux formations deuxièmes à l'Est et à l'Ouest, avec le champion Boston qui reçoit Houston.

AFP/VNA/CVN