Ligue Europa : Lyon fait encore un nul mais verra les 8es

Photo : AFP/VNA/CVN

Après le limogeage de Pierre Sage, l'Olympique lyonnais (OL) a joué devant un public peu nombreux (35.448 spectateurs) dans un stade tendu. Le match se déroulait en présence de Paulo Fonseca, nouvel entraîneur du club, qui était assis en tribune présidentielle à côté de John Textor, le président-propriétaire. Fonseca, arrivé après une expérience mitigée à l’AC Milan, devra rapidement regagner la confiance des supporters, notamment des ultras qui ont exprimé leur mécontentement envers la décision de se séparer de Pierre Sage. Ce dernier avait pourtant réussi à éviter la relégation et à qualifier Lyon pour la Ligue Europa la saison précédente, tout en menant l’équipe en finale de la Coupe de France.

Les ultras ont protesté en déployant des banderoles critiquant la gestion de Textor et en exprimant leur soutien à Sage. Avant le coup d’envoi, ils ont même effectué une grève de cinq minutes sans encouragements, exigeant des joueurs qu'ils fassent preuve de plus d’orgueil sur le terrain. L'attention se portera désormais sur les prochains matchs, à commencer par la rencontre contre Reims le 9 février, qui pourrait déterminer l'avenir immédiat de l’équipe.

Une équipe lyonnaise à redresser

Photo : AFP/VNA/CVN

Malgré la qualification, l'OL a montré des signes inquiétants sur le terrain. L’équipe, qui reste sur cinq matchs nuls consécutifs, a été en difficulté dans le jeu. L'attaque a manqué de tranchant, et la défense a montré des signes de fragilité. C'est Corentin Tolisso qui a ouvert le score pour Lyon après une passe décisive de Georges Mikautadze, suite à une erreur défensive de Ludogorets (54e). En première période, Lyon aurait pu prendre l’avantage plus tôt, avec des occasions de Tolisso et Ernest Nuamah, mais le gardien bulgare Sergio Padt a réalisé plusieurs arrêts décisifs.

De leur côté, les visiteurs ont manqué de peu l’occasion d’ouvrir le score en première période, notamment sur un tir détourné par le gardien lyonnais Lucas Perri (45+1). Ludogorets a aussi eu une occasion en seconde période, mais la défense lyonnaise a tenu bon jusqu'à la 77e minute, lorsque Dinis Almeida a égalisé en profitant de l'inefficacité de la défense lyonnaise sur un centre de Rwan Cruz.

Au final, Lyon a obtenu un point qui lui permet de se qualifier, mais la performance reste décevante. Fonseca aura beaucoup de travail pour redresser une équipe qui semble à court de confiance et de fluidité. Le match contre Marseille dimanche 2 février sera un test important pour le nouvel entraîneur afin de commencer à instaurer son système et ramener la stabilité à un groupe en quête de repères.

AFP/VNA/CVN