L1 : Sampaoli, c'est déjà fini à Rennes qui intronise Beye

Rennes a annoncé jeudi 30 janvier le limogeage de Jorge Sampaoli, après seulement deux mois et demi à la tête de l’équipe. Arrivé mi-novembre, l’Argentin n’a pas réussi à redresser un club actuellement barragiste virtuel en Ligue 1. Il est remplacé par Habib Beye, pour le reste de la saison, avec une option pour une année supplémentaire.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le départ rapide de Sampaoli s’inscrit dans un contexte de crise au sein du club breton, qui traverse une saison chaotique. Après la séparation avec Julien Stéphan à l'automne, Rennes change pour la deuxième fois d’entraîneur en quelques mois, un événement rare dans le football. La gestion des coachs dans la capitale bretonne rappelle celle de Nantes la saison passée, mais avec des résultats bien moins positifs pour Rennes, qui lutte désormais pour le maintien.

La mission de Beye sera de "recréer une dynamique sportive positive", comme indiqué dans le communiqué. Un objectif ambitieux, vu la situation actuelle du club, qui glisse inexorablement au classement. Rennes, qui avait connu une ascension remarquable avec six campagnes européennes consécutives, semble avoir perdu sa trajectoire. Le club a également connu un changement de président et de directeur sportif durant cette période, et son mercato hivernal frénétique témoigne d’une pression grandissante.

Le départ précipité de plusieurs recrues, comme Albert Gronbaek et Jota, s'ajoute à une gestion des transferts jugée désastreuse, après trois fenêtres de mercato ratées. Les salaires astronomiques de certains joueurs, tels que Seko Fofana et Brice Samba, soulèvent des interrogations. Le mercato continue avec l’arrivée de l'attaquant japonais Kyogo Furuhashi, et de nouveaux renforts sont attendus pour renforcer l’équipe.

Changement de cap à Rennes : Beye pour sauver le club

La période de Sampaoli à Rennes a été marquée par des performances décevantes, avec sept défaites en dix matchs, dont une élimination en Coupe de France contre Troyes, club de Ligue 2. Le jeu manquait de fluidité, les joueurs étant paralysés par un manque de confiance et un système tactique rigide. L’utilisation de Seko Fofana, habituellement milieu relayeur, sur l’aile gauche, a ajouté à la confusion. L'international ivoirien avait exprimé son désarroi, jugeant certaines décisions de l’entraîneur inappropriées.

Beye, ancien défenseur international sénégalais, prend la relève avec la mission de sauver Rennes de la relégation. Après avoir brillamment dirigé le Red Star en National, il est considéré comme un entraîneur prometteur. Son premier match en Ligue 1 sera un défi de taille : il affrontera Strasbourg, un club où il s’était révélé avant sa carrière en Ligue 1 et à l’étranger.

Le défi est de taille : maintenir Rennes en Ligue 1 et éviter la chute dans l’enfer de la Ligue 2. Un sacré pari pour Beye.

AFP/VNA/CVN