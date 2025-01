Ligue 1 : Nice domine l'OM et s'invite à la course

Décidément bien plus à l'aise en Ligue 1 qu'en Coupe d'Europe, Nice a grimpé dimanche 26 janvier à la 4e place du classement en dominant nettement Marseille (2-0), trop fragile défensivement et qui, de son côté, n'avance plus beaucoup.