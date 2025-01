Vendée Globe : Dutreux et Crémer, des arrivées secouées par Herminia

Photo : AFP/VNA/CVN

Contrairement aux neufs marins arrivés avant lui, le skipper Guyot Environnement n'a pas eu droit à son bain de foule après 77 jours, 3 heures et 39 minutes d'un tour du monde éprouvant.

La faute à la dépression Herminia qui a soufflé toute la journée de dimanche 26 janvier des rafales à plus de 130 km/h le long des côtes françaises et déchaîné des vagues de près de 10 mètres au large de la cité vendéenne.

Ces conditions ont "rendu impraticable le chenal", ont précisé les organisateurs de la course dans l'après-midi. Dutreux, 9e de l'édition 2020/2021 et 10e cette année avec un bateau d'ancienne génération, a donc immédiatement pointé l'étrave vers la Charente-Maritime une fois la ligne passée, malgré son envie de terminer en beauté.

"Sur place, les conditions de mer moins défavorables permettront à l'équipe et au bateau de se mettre à l'abri pour les prochaines 24 heures", ont expliqué les organisateurs.

Il est arrivé à La Rochelle peu avant 03h30 lundi (GMT+1), selon une publication du compte officiel du Vendée Globe sur le réseau social X.

Crémer en approche

Les conditions ont aussi considérablement ralenti sa poursuivante Clarisse Crémer (L'Occitane) sur cette dernière semaine de course.

Longtemps espérée dans l'après-midi aux Sables-d'Olonne, elle pointait encore à 03h00 à quelque 23 milles du but.

Elle aussi ira s'abriter ensuite à La Rochelle pour laisser passer le coup de tabac avant de revenir dans quelques jours aux Sables-d'Olonne.

Deuxième femme du classement, onzième au général, la navigatrice de 35 ans a réalisé un tour du monde exemplaire malgré une préparation difficile, marquée par la perte de son ancien sponsor et une qualification in extremis.

En raison des marées, elle pourra accéder au port de la Rochelle entre 15 et 18h lundi.

Plus loin, à hauteur des Açores, Boris Herrmann (Malizia) et Samantha Davies ont tous deux mis le frein à main depuis samedi 25 janvier pour éviter de se faire trop secouer au large des Sables après presque 80 jours de course.

"C'est pas facile moralement de faire ce que je suis en train de faire. Je regarde les bateaux qui arrivent, c'est très dur... Ça a été très long de prendre cette décision, mais je n'ai pas de regrets, quand je regarde la météo", a déclaré Davies auprès des organisateurs.

Déjà fermé au public dimanche 26 janvier, le village de course le sera également lundi.

La course a été remportée le 14 janvier par Charlie Dalin (Macif) en 64 j 19 h 22 min, devant le Varois Yoann Richomme (Paprec Arkéa), arrivé un jour plus tard (65 j 18 h 10 min). Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) a pris la 3e place le 17 janvier (67 j 12 h 25 min).

AFP/VNA/CVN