Angleterre : Tottenham en chute libre, Manchester United ouvre le parachute

Tottenham et son entraîneur Ange Postecoglou, tristes quinzièmes, naviguent en eaux troubles après une huitième défaite en dix matches de Premier League, dimanche 26 janvier contre le mal classé Leicester (2-1).

Photo : AFP/VNA/CVN

Manchester United, autre cancre du championnat, s'est lui donné de l'air avec une victoire "chanceuse" à Fulham (1-0) qui lui permet de remonter à la douzième place.

Des Mancuniens diablement vernisLes "Red Devils" n'ont pas offert un grand spectacle à Fulham, et leur adversaire non plus, d'ailleurs.

Mais ils ont fait mouche sur leur premier tir cadré de la rencontre, à la 78e minute. Le défenseur Lisandro Martinez a tiré de loin, un adversaire a contré le ballon et la trajectoire a surpris le gardien Bernd Leno.

"J'ai été chanceux, je pense, mais c'est une victoire importante", s'est réjoui le buteur argentin au micro de TNT Sports.

Ce troisième succès sur les dix derniers matches de championnat, pour Manchester United, a failli s'envoler à l'approche du coup de sifflet final, mais le jeune entrant Toby Collyer a réalisé un superbe sauvetage de la tête sur sa ligne de but (88e).

Les trois points ramenés de Londres permettent aux "Red Devils" de grappiller une place au classement. Ils sont douzièmes avec 29 points, quatre de moins que Fulham (10e).

"Nous avons essayé de jouer notre jeu, mais nous devons énormément nous améliorer", a réagi l'entraîneur Ruben Amorim, sous pression après un début de mandat poussif. "C'est vraiment important de gagner en ce moment", a-t-il reconnu.

Tottenham, la dégringolade sans finContre Leicester, relégable au coup d'envoi, les "Spurs" ont mené grâce à Richarlison (33e) avant d'être renversés juste après la mi-temps par Jamie Vardy (46e) et Bilal El Khannouss (50e).

Ils ont quitté la pelouse sous les sifflets du public, qui a réclamé la démission du propriétaire Daniel Levy. Avant même le coup d'envoi, les supporters avaient déployé une banderole donnant le ton : "24 ans, 16 entraîneurs, 1 trophée - c'est le moment de changer".

Ce qui ne change pas, pour l'heure, c'est l'incroyable cascade de blessures qui submerge Postecoglou, tout comme son incapacité à y faire face.

Le secteur défensif concentre tous ces maux.

En l'absence du gardien N.1 (Vicario), des défenseurs centraux (Romero et van de Ven) et du latéral gauche (Udogie), les remplaçants offrent un visage désorganisé et parfois attentiste.

Leicester a marqué, en moins de cinq minutes, autant de buts dimanche que lors de ses sept matches précédents en championnat, tous perdus.

"Quand vous êtes entraîneur d'une équipe de football, vous pouvez vous sentir vulnérable et isolé, mais ce n'est pas ce que je ressens. J'ai l'impression que les joueurs donnent tout, pas juste pour moi mais pour tout le club", a réagi Postecoglou en conférence d'après-match.

Tottenham affronte Brentford et Manchester United dans les deux prochaines journées. En attendant, il ne compte que huit points d'avance sur la zone de relégation, et sept sur Leicester qui vient d'en sortir.

Aston Villa au ralentiEn fin d'après-midi, Aston Villa a lâché deux points à domicile contre West Ham (1-1), une mauvaise opération dans la course pour les places européennes.

L'équipe d'Unai Emery a semblé accuser le coup physiquement en fin de rencontre, cinq jours après sa défaite à Monaco en Ligue des champions.

Au classement, Aston Villa (8e, 37 pts) perd du terrain sur Manchester City (4e, 41 pts), victorieux la veille de Chelsea.

Plus tôt dans l'après-midi, Brentford (11e, 31 pts) s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Crystal Palace (12e, 27 pts), un voisin de classement.

Bryan Mbeumo a ouvert le score sur pénalty (66e), Kevin Schade a poussé l'avantage (80e), avant que la jeune recrue de Palace, Romain Esse, ne réduise l'écart sur sa première touche de balle et pour sa première apparition chez les "Eagles" (85e, 2-1).

AFP/VNA/CVN