Les ressortissants vietnamiens au Japon confiants dans l'esprit d'action du XIVe Congrès national du Parti

Le président de l’Union des associations des Vietnamiens au Japon, Nguyên Hông Son, a salué les documents du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, soulignant qu’ils vont au-delà d’une simple vision pour refléter un esprit d’action fort et clairement affirmé.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Tokyo, Nguyên Hông Son a affirmé que le programme d’action pour la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti se distingue par une approche novatrice. Chaque objectif et chaque solution sont étroitement liés à la réalité, structurés autour de feuilles de route, de priorités et d’axes clairement définis. Selon lui, cette approche répond aux attentes des Vietnamiens à l’étranger, dans la mesure où les documents du Congrès constituent non seulement une orientation stratégique, mais aussi un plan d’action concret.

Le XIVe Congrès national a été défini comme un "Congrès de confiance et d’ambition, d’innovation et d’action, de discipline et de créativité, de solidarité et de développement". Il ne s’agit pas d’un simple slogan, a-t-il souligné, mais de l’expression d’objectifs fermes associés à une vision renouvelée du développement, d’une discipline rigoureuse conjuguée à la créativité, et de la solidarité nationale érigée en fondement du développement. Pour les communautés vietnamiennes à l’étranger, notamment au Japon, ce message est porteur de sens : le Vietnam entre dans une nouvelle ère d’essor national à laquelle tous les Vietnamiens, où qu’ils résident, sont appelés à contribuer.

Les objectifs de développement pour la période 2026-2030 et la vision à l’horizon 2045 illustrent clairement le principe d’une "grande ambition associée à une progression constante" : s’efforcer de devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Cette vision est étroitement liée à des avancées stratégiques majeures, à un nouveau modèle de croissance ainsi qu’au renforcement des institutions, des infrastructures et des ressources humaines.

Nguyên Hông Son a également souligné que l’une des principales nouveautés du XIVe Congrès national réside dans l’accent mis sur la mise en œuvre. Les documents précisent non seulement les actions à entreprendre, mais aussi les modalités de leur réalisation, à travers des programmes d’action concrets, des objectifs quantifiés et des calendriers clairement établis, transformant ainsi une vision à long terme en engagements tangibles.

Selon lui, le Congrès ouvre de nouvelles perspectives permettant aux Vietnamiens de l’étranger de jouer un rôle plus substantiel dans le développement national.

Forts d’une vision claire à l’horizon 2045, les Vietnamiens de l’étranger sont encouragés à passer d’un simple attachement à la patrie à une participation active, en apportant leurs connaissances, leurs ressources et leur expérience internationale. Nguyên Hông Son s’est dit convaincu qu’en saisissant les opportunités offertes par le XIVe Congrès national, la communauté vietnamienne au Japon pourra devenir non seulement une passerelle, mais aussi un pilier essentiel de la puissance nationale vietnamienne dans cette nouvelle phase de développement.

