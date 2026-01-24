Des dirigeants étrangers félicitent Tô Lâm réélu secrétaire général du PCV

À l’occasion de la réélection de Tô Lâm au poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du XIV e mandat, de nombreux dirigeants étrangers lui ont adressé leurs félicitations. Ils ont exprimé leur confiance dans la direction du PCV et leur volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam.

À l’occasion de sa réélection comme secrétaire général du Comité central du PCV (XIVᵉ mandat), Tô Lâm a reçu les félicitations de dirigeants de Cuba, de Russie, du Japon, de Mongolie, de Biélorussie et du Nicaragua.

Photo : VNA/CVN

Ces félicitations émanent du premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président de Cuba Miguel Díaz-Canel, du président de la Russie Vladimir Poutine, du président du parti Russie unie Dmitri Medvedev, de la présidente du Parti libéral-démocrate du Japon et Première ministre du Japon Sanae Takaichi, du président de la Mongolie Ukhnaa Khurelsukh, du président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko, du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Biélorussie Sergueï Syrankov, ainsi que du président du Nicaragua Daniel Ortega et de la coprésidente Rosario Murillo.

Dans sa lettre de félicitations, le dirigeant cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez a déclaré apprécier hautement les réalisations historiques que le Vietnam a accomplies au cours de 40 années de mise en œuvre de l’œuvre du Renouveau. Il s’est déclaré convaincu que sous la direction clairvoyante de Tô Lâm, le Parti et le peuple vietnamiens poursuivront résolument l’édification du socialisme, en s’orientant vers une nouvelle phase de développement plus prospère, plus inclusive et plus durable.

À cette occasion, il l’a sincèrement remercié pour ses contributions précieuses au renforcement de la coopération entre les deux Partis, contribuant à consolider les fondements des relations d’amitié spéciale entre Cuba et le Vietnam dans tous les domaines.

Il a réaffirmé la priorité du Parti communiste de Cuba de continuer à approfondir les échanges et la coopération avec le Parti communiste du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que le résultat du vote confirme le prestige politique du secrétaire général Tô Lâm et la haute reconnaissance de ses contributions à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations stratégiques du Vietnam pour accélérer le développement socio-économique et défendre les intérêts du pays sur la scène internationale.

Le président Vladimir Poutine a souligné que la Russie apprécie grandement les contributions personnelles du secrétaire général Tô Lâm au renforcement du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie. Il a affirmé que les deux dirigeants poursuivront le développement de la coopération globale dans l’intérêt des peuples des deux pays et au service de la stabilité et de la sécurité dans la région Asie-Pacifique.

Dans sa lettre, le président du parti Russie unie Dmitry Medvedev a exprimé sa conviction que la riche expérience politique du secrétaire général Tô Lâm continuera de contribuer efficacement au développement socio-économique du Vietnam. Il a affirmé que le parti Russie unie soutient constamment l’élargissement du dialogue avec le Parti communiste du Vietnam sur toutes les questions d’intérêt commun, ainsi qu’une coopération efficace au sein des principaux forums multilatéraux.

La présidente du Parti libéral-démocrate du Japon et Première ministre Sanae Takaichi a souhaité que le Parti communiste du Vietnam, sous la direction de sa nouvelle équipe dirigeante, continue d’exercer un rôle de premier plan dans la construction d’une nouvelle ère de développement, non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour la stabilité de la région Indo-Pacifique, tout en contribuant davantage au développement, à la coopération et à la prospérité de la communauté internationale.

Photo : VNA/CVN

Le président mongol Ukhnaa Khurelsukh a affirmé sa volonté de coopérer étroitement avec le secrétaire général Tô Lâm afin de développer de manière substantielle et approfondie le partenariat global Mongolie - Vietnam dans tous les domaines, conformément aux aspirations et aux intérêts communs des peuples des deux pays. Il a exprimé sa conviction que, sous la direction clairvoyante, la vision stratégique et la stature politique du secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam frère poursuivra son développement vigoureux, jouera un rôle pionnier dans la région et renforcera son positionnement sur la scène internationale.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a souligné que la réélection unanime de Tô Lâm au poste de secrétaire général du Comité central du PCV constitue une preuve des grandes réalisations de son action. Il a exprimé sa conviction que les décisions majeures adoptées lors du Congrès permettront au Vietnam de progresser continuellement et de renforcer son rôle et son prestige international dans les affaires mondiales.

Dans sa lettre de félicitations, le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Biélorussie Sergueï Syrankov a affirmé que les membres de son Parti continueront de soutenir les initiatives du PCV au sein du mouvement communiste international, ainsi que les efforts visant à faire du Vietnam un pays avancé offrant le plus haut niveau de vie à sa population.

Le président du Nicaragua Daniel Ortega et de la coprésidente Rosario Murillo, au nom du Front sandiniste de libération nationale, du gouvernement et du peuple nicaraguayens, ont adressé leurs sincères félicitations au secrétaire général Tô Lâm à l’occasion de sa réélection. Ils ont exprimé leur confiance dans la direction du Parti communiste du Vietnam pour conduire le pays vers un développement pacifique, prospère et progressiste, et ont réaffirmé leur engagement à renforcer la solidarité, l’amitié et la coopération traditionnelles entre les deux Partis, les deux États et les peuples des deux pays.

