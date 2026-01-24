>> Le XIVe Comité central du Parti élit à l'unanimité Tô Lâm au poste de secrétaire général
>> Le XIVe Congrès national du Parti se clôt, le camarade Tô Lâm réélu secrétaire général du Parti
>> Le Laos, la Chine et le Cambodge félicitent le secrétaire général Tô Lâm pour sa réélection
|Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam du XIVe mandat, Tô Lâm.
|Photo : VNA/CVN
Lors de son premier plénum, le Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) du XIVe mandat a élu à l’unanimité le camarade Tô Lâm, secrétaire général du CC du XIIIe mandat, pour poursuivre ses fonctions à la tête du CC du XIVe mandat, a annoncé vendredi 23 janvier à Hanoï le présidium du XIVe Congrès national du PCV.
L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) présente la brève biographie du camarade Tô Lâm, secrétaire général du CC du PCV du XIVe mandat :
Nom et prénom : Tô Lâm
Date de naissance : 10 juillet 1957
Date d’adhésion au PCV : 22 août 1981
Lieu d’origine : province de Hung Yên
Postes
- Secrétaire général du Comité central du PCV : XIIIe, XIVe mandats
- Membre du Politburo : XIIe, XIIIe, XIVe mandats
- Membre du Comité central du PCV : XIe, XIIe, XIIIe, XIVe mandats
- Président de la République socialiste du Vietnam, président du Conseil de la défense et de la sécurité (2024)
- Secrétaire de la Commission militaire centrale (depuis août 2024)
- Chef du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité
- Député de l’Assemblée nationale : XIVe, XVe législatures
- Niveau de théorie politique : Supérieur
- Qualifications professionnelles : Droit - Sécurité
- Titres et grades universitaires : Professeur en science de la sécurité, Docteur en droit
Parcours professionnel en résumé
- De 1974 à 1979 : Étudiant à l’Université de la sécurité populaire (Académie de la sécurité populaire d’aujourd’hui)
- De 1979 à 2010 : Fonctionnaire du ministère de la Police
- De 2010 à 2016: Vice-ministre de la Police
- De 2016 à 2024 : Secrétaire du Comité central du Parti pour la Police, ministre de la Police
- Janvier 2019 : Promu au grade de général de la Police
- 2014 : Président de la République socialiste du Vietnam
- 3 août 2024 : Élu par le Comité central du PCV au poste de secrétaire général du Comité central du PCV du XIIIe mandat
- 22 janvier 2026 : Élu lors du XIVe Congrès national du PCV au poste de membre du Comité central du Parti pour le mandat 2026-2031.
- 23 janvier 2026 : Lors de son premier plénum, le Comité central du PCV du XIVe mandat a élu à l’unanimité le camarade Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du PCV du XIIIe mandat, pour continuer à occuper le poste de secrétaire général du Comité central du Parti du XIVe mandat.
VNA/CVN