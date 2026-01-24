Brève biographie du secrétaire général du XIVe Comité central du Parti, Tô Lâm

Élu à l’unanimité lors du premier plénum du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) du XIV e mandat, le camarade Tô Lâm poursuit son rôle de secrétaire général du CC du PCV du XIV e mandat. Retour sur le parcours de cette figure politique.

>> Le XIVe Comité central du Parti élit à l'unanimité Tô Lâm au poste de secrétaire général

>> Le XIVe Congrès national du Parti se clôt, le camarade Tô Lâm réélu secrétaire général du Parti

>> Le Laos, la Chine et le Cambodge félicitent le secrétaire général Tô Lâm pour sa réélection

Photo : VNA/CVN

Lors de son premier plénum, le Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) du XIVe mandat a élu à l’unanimité le camarade Tô Lâm, secrétaire général du CC du XIIIe mandat, pour poursuivre ses fonctions à la tête du CC du XIVe mandat, a annoncé vendredi 23 janvier à Hanoï le présidium du XIVe Congrès national du PCV.

L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) présente la brève biographie du camarade Tô Lâm, secrétaire général du CC du PCV du XIVe mandat :

Nom et prénom : Tô Lâm

Date de naissance : 10 juillet 1957

Date d’adhésion au PCV : 22 août 1981

Lieu d’origine : province de Hung Yên

Postes

- Secrétaire général du Comité central du PCV : XIIIe, XIVe mandats

- Membre du Politburo : XIIe, XIIIe, XIVe mandats

- Membre du Comité central du PCV : XIe, XIIe, XIIIe, XIVe mandats

- Président de la République socialiste du Vietnam, président du Conseil de la défense et de la sécurité (2024)

- Secrétaire de la Commission militaire centrale (depuis août 2024)

- Chef du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité

- Député de l’Assemblée nationale : XIVe, XVe législatures

- Niveau de théorie politique : Supérieur

- Qualifications professionnelles : Droit - Sécurité

- Titres et grades universitaires : Professeur en science de la sécurité, Docteur en droit

Parcours professionnel en résumé

- De 1974 à 1979 : Étudiant à l’Université de la sécurité populaire (Académie de la sécurité populaire d’aujourd’hui)

- De 1979 à 2010 : Fonctionnaire du ministère de la Police

- De 2010 à 2016: Vice-ministre de la Police

- De 2016 à 2024 : Secrétaire du Comité central du Parti pour la Police, ministre de la Police

- Janvier 2019 : Promu au grade de général de la Police

- 2014 : Président de la République socialiste du Vietnam

- 3 août 2024 : Élu par le Comité central du PCV au poste de secrétaire général du Comité central du PCV du XIIIe mandat

- 22 janvier 2026 : Élu lors du XIVe Congrès national du PCV au poste de membre du Comité central du Parti pour le mandat 2026-2031.

- 23 janvier 2026 : Lors de son premier plénum, le Comité central du PCV du XIVe mandat a élu à l’unanimité le camarade Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du PCV du XIIIe mandat, pour continuer à occuper le poste de secrétaire général du Comité central du Parti du XIVe mandat.

VNA/CVN