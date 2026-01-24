icon search
Brève biographie du secrétaire général du XIVe Comité central du Parti, Tô Lâm

Élu à l’unanimité lors du premier plénum du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) du XIVe mandat, le camarade Tô Lâm poursuit son rôle de secrétaire général du CC du PCV du XIVe mandat. Retour sur le parcours de cette figure politique.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam du XIVe mandat, Tô Lâm. 
Photo : VNA/CVN

Lors de son premier plénum, le Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) du XIVe mandat a élu à l’unanimité le camarade Tô Lâm, secrétaire général du CC du XIIIe mandat, pour poursuivre ses fonctions à la tête du CC du XIVe mandat, a annoncé vendredi 23 janvier à Hanoï le présidium du XIVe Congrès national du PCV.

L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) présente la brève biographie du camarade Tô Lâm, secrétaire général du CC du PCV du XIVe mandat :

Nom et prénom : Tô Lâm

Date de naissance : 10 juillet 1957

Date d’adhésion au PCV : 22 août 1981

Lieu d’origine : province de Hung Yên

Postes

- Secrétaire général du Comité central du PCV : XIIIe, XIVe mandats

- Membre du Politburo : XIIe, XIIIe, XIVe mandats

- Membre du Comité central du PCV : XIe, XIIe, XIIIe, XIVe mandats

- Président de la République socialiste du Vietnam, président du Conseil de la défense et de la sécurité (2024)

- Secrétaire de la Commission militaire centrale (depuis août 2024)

- Chef du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité

- Député de l’Assemblée nationale : XIVe, XVe législatures

- Niveau de théorie politique : Supérieur

- Qualifications professionnelles : Droit - Sécurité

- Titres et grades universitaires : Professeur en science de la sécurité, Docteur en droit

Parcours professionnel en résumé 

- De 1974 à 1979 : Étudiant à l’Université de la sécurité populaire (Académie de la sécurité populaire d’aujourd’hui)

- De 1979 à 2010 : Fonctionnaire du ministère de la Police

- De 2010 à 2016: Vice-ministre de la Police

- De 2016 à 2024 : Secrétaire du Comité central du Parti pour la Police, ministre de la Police

- Janvier 2019 : Promu au grade de général de la Police

- 2014 : Président de la République socialiste du Vietnam

- 3 août 2024 : Élu par le Comité central du PCV au poste de secrétaire général du Comité central du PCV du XIIIe mandat

- 22 janvier 2026 : Élu lors du XIVe Congrès national du PCV au poste de membre du Comité central du Parti pour le mandat 2026-2031.

- 23 janvier 2026 : Lors de son premier plénum, le Comité central du PCV du XIVe mandat a élu à l’unanimité le camarade Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du PCV du XIIIe mandat, pour continuer à occuper le poste de secrétaire général du Comité central du Parti du XIVe mandat.

VNA/CVN

