Réseautage et présentation de produits vietnamiens chez Central Retail Vietnam

Afin de créer un débouché durable pour les marchandises dans un contexte économique instable, le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec Central Retail Vietnam, a organisé le 30 juillet au centre commercial GO! An Lac (Hô Chi Minh-Ville) la "Semaine de réseautage d'affaires et présentation de produits vietnamiens 2026 au sein du système de distribution moderne de Central Retail Vietnam".

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Se déroulant sur cinq jours, du 30 juillet au 3 août, cet événement représente une avancée majeure pour l'acheminement direct des produits vietnamiens vers le système de vente au détail à grande échelle.

Priorité aux produits répondant aux normes

Selon les organisateurs, l'événement de cette année a suscité un vif intérêt auprès des entreprises, avec une croissance statistique positive. Parmi plus de 100 entreprises inscrites, 40 ont été sélectionnées, répondant pleinement aux critères, pour présenter leurs produits dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, des articles ménagers, des cosmétiques et de l'artisanat. L'espace d'exposition de cette année s'élargit grâce à la participation de nouvelles entreprises des provinces de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tau, contribuant ainsi à diversifier les sources de produits et à multiplier les opportunités d'échanges économiques.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Lê Anh Hoàng, directeur adjoint de l'ITPC, a partagé sa vision du développement des produits vietnamiens dans le contexte actuel. Il a souligné que, face à une économie mondiale confrontée à une forte inflation et à des barrières commerciales de plus en plus protectrices, il est essentiel de se concentrer sur l'exploitation du marché intérieur, fort de plus de 100 millions d'habitants, afin de créer des débouchés durables.

Lê Anh Hoàng a également indiqué que le point d'orgue de cet événement est la conférence de réseautage interentreprises (B2B) organisée le même jour, qui réunit plus de 100 entreprises. L'ITPC joue ici un rôle de facilitateur, mettant directement en relation les entreprises avec l'équipe d'achat de Central Retail, en respectant des critères essentiels tels que la certification de la qualité, la validité des documents de déclaration et les exigences relatives aux processus de production et aux conditions de travail.

Pour sa part, Bollette Dimitri, directeur commercial senior du secteur des biens de consommation courante (FMCG) chez Central Retail Vietnam, a également réaffirmé l'engagement de l'entreprise à soutenir les entreprises vietnamiennes. Revenant sur trois années consécutives de coopération avec ITPC, il a indiqué que le programme avait permis d'établir des liens fructueux avec plus de 500 entreprises.

Bollette Dimitri a souligné que Central Retail ne se contente pas de définir des normes fondamentales telles que la sécurité et l'hygiène alimentaire, la transparence de l'origine et la conception professionnelle des emballages, mais fournit également des conseils et un accompagnement personnalisés pour aider les entreprises à améliorer leurs produits.

L'équipe achats de ce groupe s'engage à œuvrer activement pour que les produits vietnamiens soient disponibles dans les supermarchés vietnamiens et pour favoriser leur accès aux marchés d'exportation internationaux.

Grâce à cet événement, ITPC espère que les produits de marque vietnamiens atteindront rapidement les consommateurs vietnamiens et internationaux. Cette évaluation directe et cette mise en réseau permettent aux entreprises de réévaluer la qualité de leurs produits, de comprendre les tendances de consommation et, ainsi, d'améliorer leur compétitivité afin de stimuler leur développement sur le marché intérieur et de viser l'exportation.

Texte et photos : Tân Dat/CVN