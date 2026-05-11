Optimiser l’environnement des affaires : l’impératif de croissance

L’objectif d’une croissance à deux chiffres impose une exigence pressante : celle de bâtir un environnement des affaires plus ouvert, plus transparent et plus performant. Alors que l’économie fait face à de nouvelles turbulences, la réforme des conditions d’activité n’est plus une option, mais s’impose désormais comme une véritable "injonction" pour libérer les ressources au service du développement des entreprises.

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Photos : VNA/CVN

Ces dernières années, le Vietnam a multiplié les efforts pour parfaire son cadre institutionnel et améliorer son climat d’investissement. Pourtant, sur le terrain, les entreprises continuent de se heurter à de nombreux obstacles : lourdeurs administratives, coûts de conformité élevés, accès limité aux ressources essentielles telles que le capital et le foncier. En particulier, le manque de cohérence entre les textes juridiques engendre encore des "goulets d’étranglement" qui entravent la fluidité des flux d’investissement.

Pour le tissu entrepreneurial, en particulier les petites et moyennes entreprises, la pression des coûts constitue un frein majeur à la reprise et à l’expansion des activités.

"Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à de multiples contraintes de coûts : coût du capital, coût de l’énergie, coûts liés à la conformité et à la gestion… Les politiques visant à alléger ces charges sont, à mon sens, des leviers essentiels pour renforcer la capacité de développement des entreprises", a confié Professeur Tô Trung Thành, chef du Département de gestion scientifique à l’Université nationale d’économie.

Au-delà de la question des coûts, le système des conditions d’activité et la prolifération des "licences secondaires" continuent de faire perdre aux entreprises un temps précieux et des opportunités. Pour les experts, les réformes doivent être menées en profondeur, et non se limiter à des ajustements de façade.

Selon le Docteur Nguyên Thuong Lang, de l'Institut du commerce et de l’économie internationale (Université nationale d’économie), "le nombre excessif de procédures et de licences secondaires doit être résolument réduit… Parallèlement, il est indispensable d’accélérer la numérisation de manière coordonnée, de simplifier et de raccourcir les démarches administratives… et de réduire les coûts informels… afin d’offrir aux entreprises un socle solide".

Dans un contexte de concurrence accrue, l’amélioration de l’environnement des affaires ne vise pas seulement à lever les difficultés immédiates, mais constitue un facteur déterminant de la compétitivité nationale. Le message du gouvernement est sans équivoque : les réformes doivent être concrètes et centrées sur les entreprises.

Photos : BCP/CVN

Dâu Anh Tuân, chef du Département juridique de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI) a affirmé que "la réforme des procédures administratives et la réduction des conditions d’activité figurent parmi les priorités absolues… Le cadre institutionnel doit devenir un véritable avantage compétitif pour le Vietnam dans la période à venir". Et d'ajouter que "le gouvernement vietnamien s'efforce d'améliorer le climat des affaires par des orientations et des actions concrets. Cette démarche vise à instaurer un cadre économique plus favorable mais aussi plus compétitive à l'échelle".

Réforme institutionnelle, simplification des conditions d’activité, accélération de la transformation numérique et amélioration de l’efficacité de l’application des lois… autant de leviers appelés à insuffler un nouvel élan au secteur entrepreneurial.

Une fois les "goulets d’étranglement" levés et l’environnement des affaires concrètement amélioré, les entreprises disposeront de davantage de confiance et de motivation pour investir et innover. Au-delà du soutien à la croissance à court terme, il s’agit là d’un levier clé pour assurer un développement durable et des percées économiques du Vietnam dans les années à venir.

Phuong Mai/CVN