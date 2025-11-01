La FAO récompense les systèmes du patrimoine agricole mondial

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a organisé vendredi 31 octobre, à son siège de Rome, une cérémonie de remise de certificats pour honorer les nouveaux Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM).

>> Céréales : la FAO revoit à la hausse ses prévisions sur la production mondiale de blé

>> Céréales : la demande mondiale en hausse de 0,9 % en 2024-2025

>> La FAO s'engage pour une aquaculture durable en Côte d'Ivoire

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la FAO, visait à reconnaître les sites agricoles du patrimoine approuvés depuis 2023 et à offrir une plateforme d'échanges d'expériences et de bonnes pratiques entre les représentants présents. Ont participé à la cérémonie des responsables gouvernementaux, des représentants du secteur privé et des agriculteurs issus de 28 systèmes patrimoniaux répartis dans 14 pays.

La Chine a reçu des certificats pour six nouveaux sites : le système traditionnel de plantation écologique de châtaigniers de Kuancheng au Hebei (Nord), le système de plantation de gingembre blanc à Tongling à l'Anhui (Est), le système composite pour la culture de l'arbre à cire ancien à Xianju au Zhejiang (Est), le système ancestral des vergers de poiriers de Shichuan au Gansu (Nord-Ouest), le système intégré d'aquaculture mixte en eau douce de Deqing au Zhejiang et le système de culture du thé blanc Fuding au Fujian (Sud-Est).

Dans un message vidéo, le directeur général de la FAO, Qu Dongyu, a souligné que les savoirs traditionnels incarnés dans les SIPAM restaient d'une grande importance aujourd'hui, car ils offraient des expériences concrètes pour renforcer la résilience face au changement climatique, garantir la sécurité alimentaire et améliorer les moyens de subsistance en milieu rural.

Avec ces ajouts, le réseau mondial des SIPAM compte désormais 102 systèmes au total, dont 25 en Chine, soit le plus grand nombre pour un seul pays.

Xinhua/VNA/CVN