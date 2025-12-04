La Bourse de Paris atone, l'attention sur la Fed

La Bourse de Paris a clôturé mercredi 3 décembre sans véritable élan, partagée entre les attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), après un rapport décevant sur l’emploi privé, et l’absence de progrès dans les négociations de paix en Ukraine.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le CAC 40 a gagné 0,16% pour atteindre 8.087,42 points, après avoir reculé de 0,28% la veille. Les investisseurs se tournent désormais vers la décision de la Fed attendue la semaine prochaine, note Patrick Munnelly (Tickmill Group). Le marché digère aussi les chiffres moroses de l’emploi privé américain : le secteur a détruit 32.000 postes en novembre selon l’enquête ADP/Stanford Lab, à rebours des attentes. Ce recul, souligne Florian Ielpo (Lombard Odier AM), pourrait offrir à la Fed plus de marge pour assouplir sa politique monétaire.

Côté entreprises, Airbus a revu à la baisse son objectif de livraisons pour 2025 en raison d’un problème de qualité sur des panneaux de fuselage de l’A320. Le constructeur prévoit désormais 790 livraisons au lieu de 820, tout en affirmant conserver ses objectifs financiers annuels. Selon RBC, l’impact du problème devrait rester limité. L’action Airbus a progressé de 4% à 198,12 euros.

Stellantis a également brillé, bondissant de 7,64% à 9,82 euros. UBS a relevé sa recommandation de "neutre" à "achat", anticipant un environnement plus favorable en Amérique du Nord, alors que la Maison Blanche s’apprête à assouplir les normes d’efficacité énergétique, facilitant la vente de véhicules à essence.

AFP/VNA/CVN