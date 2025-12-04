Wall Street termine en hausse et prévoit une baisse des taux

Après une séance hésitante, la Bourse de New York a terminé en hausse mercredi 3 décembre, portée par des indicateurs de l’emploi américains plus faibles que prévu, renforçant l’espoir d’une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed). Le Dow Jones a gagné 0,86%, le Nasdaq 0,17% et le S&P 500 0,30%.

>> Wall Street termine en baisse après des données économiques moroses

>> Wall Street parvient à rebondir et termine en hausse

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon le rapport ADP/Stanford Lab, le secteur privé a supprimé 32.000 emplois en novembre, alors que les analystes anticipaient la création de 10.000 postes. Cette surprise négative conforte les marchés dans l’idée que la Fed pourrait abaisser ses taux pour la troisième fois consécutive lors de sa réunion des 9 et 10 décembre. Une politique plus accommodante est perçue comme un soutien potentiel à la croissance et aux bénéfices des entreprises.

"Le marché redevient optimiste quant à une baisse des taux avant la fin de l’année", souligne Sam Stovall, de CFRA. Il rappelle que les investisseurs craignent avant tout une récession, et que des taux plus bas pourraient contribuer à en écarter le risque.

Les opérateurs attendent désormais l’indice des prix PCE de septembre, reporté à vendredi en raison du blocage budgétaire aux États-Unis. Ils ne devraient réagir que si l’indicateur réserve une réelle surprise.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans se détendait à 4,06% contre 4,09% la veille. Le secteur de l’énergie s’est distingué, avec des hausses notables pour Exxon Mobil (+2,12%), ConocoPhillips (+2,81%) et EOG Resources (+2,24%).

Par ailleurs, Donald Trump a annoncé un allègement des normes de consommation et d’émissions des véhicules, estimant que cette mesure réduirait leur prix d’achat.

Du côté des entreprises, Macy’s a reculé (-1,10%) malgré des résultats supérieurs aux attentes. American Eagle Outfitters a bondi (+15,17%), soutenu par de bonnes ventes trimestrielles. Enfin, CrowdStrike a progressé (+1,57%) après avoir publié des résultats légèrement meilleurs qu’anticipé.

AFP/VNA/CVN