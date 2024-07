Japon : Yuriko Koike obtient un troisième mandat à la mairie de Tokyo

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Ce résultat est également un soulagement pour le Parti libéral-démocrate (PLD) de l'impopulaire Premier ministre Fumio Kishida, qui a soutenu Mme Koike, alors qu'elle n'en est même pas membre.

Yuriko Koike, qui dirige depuis 2016 l'une des villes les plus peuplées du monde, avec 14 millions d'habitants, l'emporte avec 42,8% des voix.

Cette ancienne présentatrice de télévision âgée de 71 ans devance le candidat indépendant Shinji Ishimaru, ancien banquier de 41 ans, qui a créé la surprise, avec 24,3% des suffrages, en devançant celle qui était présentée comme la principale rivale de Koike, Renho.

Cette ancienne députée de l'opposition de 56 ans, qui fut elle aussi présentatrice de télévision et mannequin, et se fait appeler par son seul prénom, n'a convaincu que 18,8% des votants.

"Avec le fort soutien des Tokyoïtes, j'ai été désignée à la direction de cette grande ville, Tokyo", a déclaré dès dimanche soir 7 juillet Mme Koike à ses partisans après la diffusion des premières estimations. "Aujourd'hui, le Japon et Tokyo sont confrontés à différents défis", comme l'inflation et le faible taux de natalité, a-t-elle souligné.

Ce scrutin a eu lieu dans un contexte d'inquiétude sur la démographie. Le taux national de fécondité a atteint l'an dernier un nouveau plus bas à 1,2 enfant par femme en moyenne et ce chiffre est encore plus faible à Tokyo, avec 0,99.

Yuriko Koike s'est engagée à accroître l'aide à l'éducation des enfants, et a aussi promis de subventionner les péridurales. Cinquante-six candidatures -un record- avaient été enregistrées pour cette élection.

APS/VNA/CVN