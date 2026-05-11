Diên Biên Phu

Lancement du projet de complexe de téléphérique et de tourisme culturel et historique

Le Comité populaire de la province montageuse de Diên Biên et Sun Group ont organisé dimanche après-midi, 10 mai, dans la commune de Muong Phang, une cérémonie de mise en chantier du projet de complexe de téléphérique et de tourisme culturel et historique de Diên Biên Phu en présence du vice-Premier ministre Nguyên Van Thang, des autorités provinciales, des représentants de Sun Group et de nombreux habitants des communes de Muong Phang et Pu Nhi.

>> Hommage solennel aux martyrs de Diên Biên Phu

>> Victoire de Diên Biên Phu : valoriser l’héritage historique pour un avenir prospère

>> Diên Biên approuve un vaste projet de téléphérique touristique et historique

Photo : VNA/CVN

Ce projet vise à exploiter efficacement les paysages naturels, la position géographique et les valeurs historiques locales, créer des produits touristiques uniques et compétitifs, de préserver et valoriser le vestige national spécial de la victoire de Diên Biên Phu via des espaces d'exposition et d'éducation. Il diffusera ces valeurs auprès des touristes nationaux et étrangers, faisant de Diên Biên Phu une destination emblématique des montagnes du Nord, tout en stimulant le développement socio-économique local.

Lors de l'événement, le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a déclaré que la mise en œuvre de ce projet revêt une importance concrète pour le développement touristique de cette province montagneuse du Nord du Vietnam dans les années à venir.

Photo : VNA/CVN

Il a exhorté l'investisseur à mobiliser un maximum de ressources, à utiliser des technologies modernes et à organiser la construction de manière rigoureuse, tout en garantissant la sécurité des travailleurs et la qualité du projet. Une attention particulière doit être portée à la protection de l'environnement, aux écosystèmes et à la préservation du paysage naturel. L’investisseur doit respecter les délais convenus et intégrer harmonieusement les valeurs culturelles distinctives des 19 groupes ethniques de Diên Biên dans les produits touristiques, créant ainsi une destination à la fois moderne et riche de son identité culturelle.

Le vice-Premier ministre a également encouragé le groupe Sun à poursuivre ses recherches d’opportunités d’investissement à Diên Biên afin de promouvoir la connectivité touristique régionale et les liens touristiques internationaux avec les pays voisins tels que le Laos, la Chine et la Thaïlande.

De son côté, la province de Diên Biên a été invitée à collaborer étroitement avec l’investisseur, notamment pour les démarches de déblaiement du site, et à créer les conditions les plus favorables à la mise en œuvre du projet dans les délais impartis et à sa mise en service dans les meilleurs délais.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Trân Tiên Dung, a affirmé que la province continuerait de défendre le principe d’un ''gouvernement au service des entreprises''. Il a appelé les services et agences locaux à optimiser l’efficacité du mécanisme de ''voie verte'' afin de résoudre rapidement les difficultés et les obstacles rencontrés par l’investisseur, conformément à la loi, tout en veillant à ce que les indemnisations et le déblaiement du site soient effectués de manière à préserver les droits et intérêts légitimes des résidents locaux.

Dang Minh Truong, président de Sun Group, s'est engagé à garantir la qualité et l'avancement rapide du projet. L'ambition est de faire de Diên Biên une destination incontournable, connectant l'histoire, éduquant les jeunes générations à l'histoire nationale et transmettant l'esprit invincible du Vietnam aux amis internationaux.

Doté d'un investissement total de 2.076 milliards de dôngs, le projet couvre 35,35 hectares. Quelque 6,6 hectares, soit 18,67% de la superficie totale du projet, comprenant les routes, les zones tampons vertes, les espaces verts publics et les plans d'eau, seront remis aux autorités locales pour gestion après les travaux. Les zones fonctionnelles pourront accueillir jusqu'à quinze mille personnes par jour. Le téléphérique de cinq kilomètres transportera environ 2.500 passagers par heure. L'achèvement est prévu cinq ans après l'attribution foncière, pour une exploitation de soixante-dix ans.

VNA/CVN