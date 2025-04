Obligations et actions, dollar, les valeurs américaines chutent à l'unisson, une rareté

Photo : AFP/VNA/CVN

Les obligations d'État américaines, traditionnellement considérées comme un refuge en période d'incertitude, ont chuté après l'annonce des nouvelles taxes douanières.

Selon Thomas Urano de Sage Advisory, il semble y avoir des ventes d'urgence pour récupérer des liquidités.

Steve Sosnick d'Interactive Brokers remarque qu'il y a une fuite des obligations américaines, ce qui n'est pas bon signe.

Will Compernolle de FHN Financial souligne une perte de confiance dans les dirigeants américains, bien que, pour l'instant, aucune alternative crédible au dollar et aux obligations n'ait émergé.

Les taux augmentent, mais le dollar chute

Habituellement, la hausse des rendements obligataires rend une monnaie plus attractive. Cependant, le dollar a chuté de plus de 8% depuis l'élection de Trump, et de plus de 2% en une seule journée, ce qui est un signe inquiétant. La baisse du dollar est alimentée par la perte de crédibilité de la politique américaine et l'augmentation du risque de stagflation.

Elias Haddad de BBH estime que ces facteurs persisteront, mettant le dollar sous pression.

Selon Will Compernolle, la perte de confiance dans la politique américaine ne semble pas réversible, bien qu'il n'y ait pas encore d'alternative crédible pour remplacer le dollar en tant que monnaie mondiale.

Les actions ont été fortement affectées par la politique commerciale de Trump, avec des indices boursiers plongeant de 12% pour le Nasdaq et de 10% pour le Dow Jones après l'annonce des nouvelles taxes.

Toutefois, les indices ont rebondi partiellement, affichant des gains de 5% et 7% respectivement en fin de semaine.

Will Compernolle observe que les investisseurs restent optimistes, croyant que les États-Unis et la Chine ne pourront pas maintenir des taxes aussi élevées sur le long terme sans nuire à leurs économies respectives.

Bien que les inquiétudes économiques persistent, il n'y a pas encore de preuves concrètes d'un ralentissement économique, mais une correction importante du marché pourrait survenir si le pessimisme se concrétise en changements économiques réels.

