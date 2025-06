Reprise annoncée de la liaison ferroviaire de passagers entre Moscou et Pyongyang

Le service ferroviaire direct entre Pyongyang, la capitale de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), et la capitale russe Moscou reprendra le 17 juin, a annoncé mardi 10 juin la compagnie ferroviaire russe via sa chaîne Telegram.

De plus, le service ferroviaire de passagers entre Pyongyang et Khabarovsk, dans l'Extrême-Orient russe, devrait reprendre le 19 juin. La ligne Pyongyang - Moscou, qui fonctionnera deux fois par mois, est actuellement la plus longue ligne ferroviaire internationale directe au monde. Le trajet s'étend sur plus de 10.000km et dure environ huit jours. Les services ferroviaires de passagers entre la RPDC et la Russie avaient été suspendus en février 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Xinhua/VNA/CVN