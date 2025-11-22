Renault ralentit le déploiement de ses bornes de recharge électrique rapide

Le groupe Renault va ralentir le rythme de déploiement de son réseau de stations de recharge électrique rapide en Europe, en raison des lourds investissements nécessités et d'un marché de l'électrique moins dynamique que prévu, a-t-il indiqué vendredi 21 novembre.

"Dans un contexte d'ajustement de l'allocation de capital du groupe et dans une dynamique du marché de l'électrique contrastée en Europe, Mobilize (filiale du groupe : NDLR) a prévu d'adapter le plan de déploiement de son réseau de stations de charge", explique le groupe dans une déclaration, confirmant une information des Echos.

En mars dernier, le groupe Renault déclarait avoir pour objectif 650 stations d'ici fin 2028 en Europe, notamment en France, Belgique, Espagne et Italie. L'objectif pour la France n'avait pas été communiqué.

Tout en annonçant ce coup de frein, le constructeur ne donne pas de nouvel objectif chiffré à horizon 2028.

Il dit vouloir "se concentrer sur la valorisation du réseau existant en France, qui compte plus de 60 stations opérationnelles" et qui devrait s'élever à 95 stations "d'ici fin 2026".

En France, ces bornes de recharge rapide (en 15 ou 20 minutes) se trouvent en grande majorité sur le foncier de concessions Renault situées à quelques minutes des grands axes routiers (ou pour quelques unes d'entre elles sur des parkings d'hôtel). Elles sont au nombre de 61 fin novembre et devraient être 67 en fin d'année.

L'infrastructure de bornes de recharge rapide nécessite des investissements lourds et le nombre de recharge par station est inférieur aux attentes. Il s'agit donc, pour Renault, de ralentir le rythme de ce déploiement, mais il n'est pas question de l'arrêter ou de vendre cette infrastructure, indique-t-on chez le constructeur.

"Les solutions de recharge, incluant les stations de charge rapide Mobilize Fast Charge, restent une priorité pour Renault Group, au service de l’expérience client et des ventes de véhicules électriques", souligne le groupe.

Concernant l'Italie, Mobilize a investi en janvier dans un réseau de bornes de recharge situées sur les autoroutes en prenant une participation dans Free To X, filiale du réseau Autostrade per l'Italia dédiée à la recharge rapide des voitures électriques (jusqu'à 400 kilowatts).

Mobilize "continue d’étoffer le réseau existant de plus de 100 stations sur les autoroutes (italiennes) avec de nouvelles stations hors autoroutes, à un rythme adapté", indique la filiale de Renault vendredi 21 novembre.

Pour l'Espagne et la Belgique, le déploiement n'avait pas commencé en 2025.

