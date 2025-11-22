La BBC a perdu plus d'un milliard de livres de redevances pour 2024-25

La BBC a perdu plus de 1,1 milliard de livres (1,47 milliard d'euros) de revenus sur la seule année 2024-2025, en raison de la fraude à la redevance et du recul du nombre de téléspectateurs, a alerté vendredi 21 novembre une commission parlementaire.

Photo : AFP/VNA/CVN

La publication de ce rapport par la commission des comptes publics, qui scrute l'utilisation des deniers du contribuable, est une mauvaise nouvelle de plus pour la BBC.

Un porte-parole de la BBC a par ailleurs confirmé vendredi soir 21 novembre qu'un membre de son conseil d'administration, Shumeet Banerji, dont le mandat expirait le mois prochain, avait "notifié au conseil sa démission".

Selon le site de la BBC, il a invoqué des "problèmes de gouvernance".

L'ampleur du manque à gagner sur la redevance, dont la BBC tire 65% de ses revenus, intervient dans ce contexte tendu.

Elle s'élève actuellement pour le contribuable à 174,50 livres (soit près de 200 euros), pour un revenu total qui a atteint 3,8 milliards de livres pour la dernière année fiscale (1er avril 2024 au 31 mars 2025).

Ce montant doit être renégocié d'ici fin 2027 dans le cadre du renouvellement du contrat de mission décennal de la BBC avec le gouvernement britannique.

Selon les parlementaires, l'analyse des comptes de la BBC a révélé que le taux de fraude à la redevance s’élevait désormais à 12,5%.

En outre, 3,6 millions de foyers déclarent dorénavant qu'ils n'ont pas besoin de licence, arguant ne plus regarder la BBC, contre 2,4 millions en 2021.

Au total, sur l'année 2024-2025, l'effet combiné de la fraude et du recul du nombre de téléspectateurs représente un manque à gagner potentiel de 1,1 milliard de livre, souligne le rapport, qui estime en outre que "la BBC n'en fait pas assez pour faire respecter le paiement de la redevance".

Les parlementaires appellent à une refonte du système de contrôle, notant que celui des visites à domicile est "de moins en moins efficace".

En effet, si le nombre de visites dans des foyers non titulaires d’une licence a augmenté de 50% l’an dernier, cela ne s’est toutefois pas traduit par le paiement de redevances supplémentaires ni par une augmentation des poursuites pour non-paiement.

Citée dans le rapport, la BBC a fait valoir la difficulté à mener les contrôles, de nombreux contribuables refusant d'ouvrir leur porte aux contrôleurs.

La redevance "nécessite une réforme", a admis la BBC dans un communiqué.

"Nous étudions activement toutes les options susceptibles de rendre notre modèle de financement plus équitable, plus moderne et plus durable", a-t-elle ajouté.

Mais "toute réforme doit préserver le statut de la BBC de média public universel", a insisté le géant de l'audiovisuel.

Le rapport souligne un autre défi : celui d'attirer un public plus jeune, attirés par d'autres médias que la BBC.

AFP/VNA/CVN