SNCF Réseau met en service son premier aiguillage de nouvelle génération

SNCF Réseau, chargée de la construction et de l'entretien des voies de chemin de fer en France, a mis en service dimanche 23 novembre dans le grand Est, un poste d'aiguillage de nouvelle génération Argos, première étape de la modernisation du réseau ferré.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette nouvelle technologie, dont la mise en place doit s'étendre sur les décennies à venir, permettra de piloter les postes d'aiguillage à distance, indique un communiqué.

Un jalon jugé essentiel pour "l'amélioration de la performance, la réactivité et la maitrise des coûts d'exploitation du réseau", selon SNCF Réseau.

À terme, cette révolution technologique ferroviaire devrait permettre d'informatiser et de rationaliser les dizaines de milliers d'aiguillages et les quelque 1.500 postes d'aiguillage disposés sur les 28.000 km de voies ferrées en France.

Seule une partie du réseau a été informatisée, en deux phases successives sur les quarante dernières années.

Le premier poste Argos, troisième génération de ces postes d'aiguillages informatisés, a été installé sur la ligne Réding-Saverne, tronçon exploité à la fois par la ligne Strasbourg-Nancy et la ligne Strasbourg-Metz.

L'installation a été menée simultanément par 150 agents venant de toute la France alors que la circulation ferroviaire avait été temporairement suspendue sur cet axe.

Une première installation partielle d'Argos avait été réalisée en avril entre St Fons et Chasse sur Rhône, a précisé SNCF Réseau.

Le développement de la technologie Argos représente un investissement de 90 millions d'euros.

Il a été lancé en 2018 dans le cadre d'un partenariat entre SNCF Réseau et les industriels Alstom, Compagnie des Signaux, Systra, Eiffage Energie Systèmes, ainsi que Hitachi Rail GTS France, INEO SCLE Ferroviaire et SNIC Signalisation.

Ce nouveau système d'aiguillage numérique permet une communication plus fiable, en temps réel, entre les installations d'aiguillage et de signalisation et les commandes centralisées du réseau. Il permet aussi une capacité d'intervention plus rapide et une meilleure maîtrise opérationnelle en cas d'accident, en réduisant la présence d'infrastructures et câblages au sol.

En 2023, la SNCF a aussi annoncé un plan à 35 milliards d'euros pour informatiser et rationaliser ses aiguillages, afin de créer des sortes de tours de contrôle de voies ferrées, des nouveaux centres régionaux de commandes centralisées du réseau ou CCR, via le système Argos.

À terme, les 1.500 postes d'aiguillage français seront pilotés depuis une CCR. 18% des postes le sont en 2025, a indiqué SNCF Réseau en précisant que 12 des 20 CCR prévues sont opérationnelles à ce jour.

AFP/VNA/CVN