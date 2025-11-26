L'indice de confiance des consommateurs américains chute fortement en novembre

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board américain qui est paru mardi 25 novembre a chuté de 6,8 points de 95,5 en octobre pour s'élever à 88,7 en novembre.

L'indice de la situation actuelle, basé sur l'évaluation par les consommateurs des conditions actuelles des affaires et du marché du travail, a reculé de 4,3 points pour atteindre 126,9. L'indice des attentes, qui mesure les perspectives à court terme des consommateurs en matière des conditions de revenus, des affaires et du marché du travail, a chuté de 8,6 points pour s'établir à 63,2.

"La confiance des consommateurs a chuté en novembre à son plus bas niveau depuis avril, après avoir stagné pendant plusieurs mois", a déclaré Dana Peterson, économiste en chef au Conference Board. "Les cinq composantes de l'indice global ont toutes reculé ou sont restées faibles."

L'indice des attentes est désormais inférieur à 80 depuis dix mois consécutifs, un niveau historiquement associé à un signal de récession. Les données préliminaires de l'enquête ont été recueillies jusqu'au 18 novembre.

"Les consommateurs se sont montrés nettement plus pessimistes quant à la situation économique dans six mois", a indiqué Mme Peterson. "Les attentes pour les conditions du marché du travail à la mi-2026 sont restées résolument négatives, et les attentes d'augmentation des revenus des ménages ont considérablement diminué, après six mois d'interprétations très positives."

Le sentiment des consommateurs à l'égard du marché du travail était plus pessimiste en novembre, seuls 27,6% des personnes interrogées estimant que les emplois étaient "abondants", contre 28,6% en octobre.

Les résultats de l'enquête sont parus le jour même de l'annonce par le prestataire de services de paie ADP selon laquelle les employeurs du secteur privé américain avaient supprimé en moyenne 13.500 emplois par semaine au cours des quatre dernières semaines allant jusqu'au 8 novembre.

Xinhua/VNA/CVN