Les jeunes répondent présents

La semaine dernière, la Une du numéro 13 mettait en avant le lancement des festivités organisées par l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh en l’honneur du 95ᵉ anniversaire de sa fondation (le 26 mars 1931).

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Plus grande organisation de jeunesse du Vietnam, elle joue un rôle actif dans de nombreux domaines de la vie sociale et redouble d’énergie à l’occasion du Mois de la jeunesse, devenu depuis 22 ans un rendez-vous majeur de l’engagement citoyen.

Ce mois vise à promouvoir des activités bénévoles et communautaires autour de plusieurs axes prioritaires : transformation numérique, protection de l’environnement, construction de nouvelles zones rurales, soutien à l’entrepreneuriat et développement économique local. Il constitue un cadre mobilisateur, invitant les jeunes à relever de nouveaux défis, notamment dans les zones reculées et frontalières, et à affirmer leur rôle de force créative.

L’édition 2026 encourage également les efforts dans d’autres domaines jugés prioritaires, tels que l’amélioration de l’efficacité des entreprises publiques et le dynamisme du secteur privé. Les jeunes sont ainsi invités à “oser penser autrement, agir et assumer leurs responsabilités”, tout en renforçant leur engagement envers le Parti. L’objectif est aussi d’identifier et de former de futurs talents appelés à rejoindre ses rangs.

Le Mois de la jeunesse 2026 fixe des objectifs ambitieux : mobiliser deux millions de bénévoles à l’échelle nationale, planter un million d’arbres dans le cadre du Têt de plantation, concrétiser 10.000 idées et initiatives créatives, mobiliser 600 milliards de dôngs de crédits pour l’entrepreneuriat, prendre soin de 100.000 enfants en difficulté et soutenir les personnes vulnérables nécessitant un accès aux soins.

À Hô Chi Minh-Ville, dès la fin des congés du Nouvel An lunaire, les antennes de l’Union se sont mobilisées avec créativité et responsabilité pour préparer ce rendez-vous. Ce temps fort est devenu un moment privilégié pour valoriser l’esprit d’initiative et le volontariat des jeunes. À travers des actions de terrain, ils contribuent directement au développement durable de la ville et renforcent leur rôle dans la vie socio-économique.

Le Mois de la jeunesse ne se limite plus à une succession d’événements symboliques, mais constitue désormais un cadre concret au sein duquel la jeunesse peut affirmer son engagement au service de la collectivité. Soixante-sept chantiers sont déjà en cours : retrait de panneaux publicitaires non conformes, traitement des points noirs de pollution, assainissement des canaux et amélioration des espaces verts dans plusieurs quartiers.

Cette édition 2026 marque une ambition renforcée, confirmant l’engagement des jeunes en faveur de la solidarité, de l’innovation et du développement durable.

Hervé Fayet/CVN