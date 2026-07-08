Le Vietnam adresse des messages de sympathie à la Chine

De fortes pluies, des inondations, des tornades et de graves glissements de terrain ont récemment causé d’importants dégâts humains et matériels dans plusieurs localités de Chine.

>> Deux morts et un homme de 91 ans secouru après un séisme de magnitude 5,2 au Guangxi

>> Fortes pluies en Chine : suspension des trains internationaux entre Gia Lâm et Nanning

>> Chine : des orages et précipitations extrêmes font 15 morts, des centaines de blessés

Photo : Xinhua/VNA/CVN

À cette occasion, le 8 juillet, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm a adressé un message de sympathie au secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping. Le Premier ministre Lê Minh Hung a également adressé un message de sympathie à son homologue chinois Li Qiang.

Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE) Lê Hoài Trung a également envoyé un message de sympathie à Wang Yi, directeur du Bureau de la Commission centrale pour les affaires étrangères du PCC et ministre chinois des Affaires étrangères.

Auparavant, le chef de la diplomatie vietnamienne avait également adressé un message de sympathie à Chen Gang, secrétaire du Comité du Parti de la région autonome Zhuang du Guangxi, après les dégâts causés par ces catastrophes naturelles.

VNA/CVN