Cân Gio : le laboratoire de la transition énergétique vers la neutralité carbone

Hô Chi Minh-Ville entame une nouvelle phase de son développement avec l’ambition de devenir une métropole mondiale verte, moderne et intelligente, conformément à la Résolution 09 du Bureau politique sur l’édification et le développement de la ville dans la nouvelle ère.

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Dans cette stratégie, Cân Gio, l'unique porte d’entrée maritime de la mégapole, s’impose comme un nouvel espace de croissance où convergent l’économie bleue, les énergies renouvelables, la conservation écologique et la résilience au changement climatique.

Photo : VNA/CVN

Autrefois localité côtière confrontée à de nombreuses difficultés infrastructurelles, Can Gio se transforme progressivement en un nouveau pôle de croissance tourné vers la mer. Avec ses vastes forêts de mangroves, ses modèles de production solaire, ses projets d’éolien offshore et ses transports décarbonés, Can Gio est considéré par de nombreux experts comme un véritable "laboratoire vert" en matière de réduction des émissions, visant l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050 fixé par le Vietnam.

Objectif "Pour un Cân Gio vert" : cap sur 2030

Selon le plan d’action "Pour un Cân Gio vert" établi par le Comité populaire de la commune de Cân Gio, la localité ambitionne de devenir, d’ici 2030, une zone côtière caractérisée par une croissance intelligente et respectueuse de l’environnement, s’orientant vers la neutralité carbone.

Plusieurs objectifs spécifiques ont été définis : 100% des sièges des organismes publics éligibles devront être équipés de panneaux solaires en toiture ; 100% des véhicules de transport public devront utiliser des énergies propres. La localité prévoit également la formation progressive de modèles de «villages verts» tout en étudiant sa participation au marché du carbone, basée sur la valeur de séquestration du CO 2 de l'écosystème de la mangrove.

Pour concrétiser ces ambitions, la localité a identifié des solutions clés telles que le développement des transports verts, la promotion des énergies renouvelables, le contrôle des déchets plastiques, l'optimisation des systèmes de collecte et de traitement des déchets, ainsi que la construction de bâtiments verts et la sensibilisation de la communauté à la protection de l'environnement.

Photo : VNA/CVN

Hô Van Binh, vice-président du Comité populaire de Cân Gio, précise qu’en s'appuyant sur les atouts de la mangrove et de l'espace maritime, Cân Gio est orienté pour devenir une éco-cité côtière, un centre d’économie bleue, de tourisme écologique et de logistique pour le Sud de Hô Chi Minh-Ville. La ville étudie également le modèle de zone à faibles émissions (ZFE), encourageant l'usage de véhicules électriques pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

Du potentiel naturel aux modèles économiques durables

Outre le plus grand écosystème de mangrove du pays, Cân Gio possède des avantages exceptionnels en termes d'ensoleillement, de vent et d'espace marin, des conditions idéales pour le développement des énergies renouvelables et d'une économie bas carbone.

Conformément aux orientations de planification de Hô Chi Minh-Ville, les eaux au large de Cân Gio font l'objet d'études pour le déploiement de projets éoliens offshore de grande envergure destinés au réseau national et à la production d'hydrogène vert. Parallèlement, la localité étudie l'extension des modèles d'énergie solaire, des systèmes d'éclairage économes en énergie et des infrastructures de transport vert.

Hô Van Binh ajoute que Cân Gio collabore avec divers départements et secteurs pour étudier les mécanismes de crédits carbone issus de la mangrove, construire une base de données sur l'absorption du carbone et développer des modèles économiques verts liés à l'écosystème spécifique de la région.

Ces avantages naturels sont progressivement convertis en modèles de développement concrets, posant les bases de la transition écologique locale.

Le modèle exemplaire est celui de l'énergie solaire installée sur les toits des fermes de crevettes, permettant de réduire les coûts de production tout en générant des revenus supplémentaires par la revente du surplus d'électricité au réseau. Dans le secteur agricole, la production de nectar de palmier d'eau selon les principes de l'économie circulaire valorise non seulement cette ressource locale, mais contribue aussi à protéger la mangrove contre l'érosion, à étendre le couvert végétal et à augmenter la capacité de stockage de CO 2 .

Photo : VNA/CVN

À plus grande échelle, le projet Vinhomes Green Paradise est conçu pour fonctionner grâce aux énergies propres issues de l’éolien offshore et du solaire, illustrant la tendance des développements urbains décarbonés. En parallèle, des projets d'envergure tels que le pont de Can Gio, la ligne de métro Bên Thành - Cân Gio, l'élargissement de la route Rung Sac et le renforcement des voies navigables structurent les fondations d'un transport vert et d'un tourisme écologique performant.

Ces initiatives démontrent que la transition verte à Cân Gio ne se limite plus à des objectifs à long terme mais devient une réalité tangible, portée par l'engagement conjoint des autorités, des entreprises et des citoyens.

Du "poumon vert" à la référence pour le modèle "Net Zero"

Selon les experts, l’atout majeur de Cân Gio ne réside pas seulement dans son potentiel énergétique, mais surtout dans sa mangrove capable d'absorber et de stocker des quantités massives de carbone.

Le Dr Huynh Duc Hoan, responsable de la gestion des forêts de protection de Hô Chi Minh-Ville, souligne que la mangrove de Cân Gio est depuis longtemps considérée comme le "poumon vert" de la ville et des provinces voisines, tout en constituant une ressource vitale pour l’économie verte et la résilience climatique.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le professeur Lê Thanh Hai, directeur de l'Institut pour l'environnement et les ressources de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, estime que Cân Gio est tout à fait apte à devenir le terrain d'expérimentation des énergies renouvelables et de l'urbanisme bas carbone au Vietnam. Selon lui, le succès reposera sur l'harmonie entre développement économique, utilisation d'énergies propres, conservation des écosystèmes et garantie des moyens de subsistance des populations locales.

En fait, la transition verte est déjà visible dans de nombreux secteurs à Cân Gio : transport, production, tourisme écologique. Les mentalités changent également, les citoyens adoptant des attitudes plus respectueuses de l’environnement. C'est la mise en oeuvre concrète de la vision de la résolution 09, qui place Hô Chi Minh-Ville en pionnière de la croissance verte et de l'économie circulaire au Vietnam.

Alors que le soleil décline sur le littoral sud, les forêts de palétuviers s’étendent à perte de vue. Des mangroves séquestrant le carbone aux recherches sur l'éolien offshore, Cân Gio concrétise pas à pas les ambitions de Hô Chi Minh-Ville. Dans la marche vers la neutralité carbone, cette zone côtière ne se contente plus d'être un rempart écologique ; elle aspire à devenir le modèle de référence pour la transition énergétique et le développement durable du Vietnam de demain.

VNA/CVN