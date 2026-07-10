Hô Chi Minh-Ville aura une centrale de valorisation énergétique des déchets

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a finalisé les procédures foncières nécessaires à la construction d'une centrale d'incinération des déchets avec valorisation énergétique. Cette infrastructure permettra de réduire le recours à l'enfouissement tout en transformant les déchets ménagers en électricité.

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Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Hoàng Nguyên Dinh, a récemment signé une décision autorisant la Société par actions de l'Énergie et de l'Environnement de Hô Chi Minh-Ville à louer une parcelle de 50.438,7 m² située dans la commune de Châu Pha. Ce terrain est destiné à la construction d'une centrale d'incinération avec valorisation énergétique des déchets solides ménagers. Il s'agit de l'un des projets phares de la stratégie de transition technologique de la mégapole, visant à réduire progressivement l'enfouissement au profit de la production d'électricité à partir des déchets.

Selon cette décision, la parcelle attribuée au projet provient des réserves foncières gérées par l'antenne du Centre de développement des réserves foncières de Bà Rịa - Vũng Tàu, avant d'être donnée à bail à l'entreprise pour la réalisation de cette centrale.

Le bail est accordé pour une durée de 49 ans à compter de l'entrée en vigueur de la décision, moyennant le versement unique du loyer pour toute la période d'exploitation.

Conformément aux politiques d'encouragement à l'investissement, l'entreprise bénéficie d'une exonération de loyer foncier pendant 12 ans et 10 mois. Celle-ci couvre la période de construction ainsi que les avantages accordés aux projets relevant de secteurs prioritaires implantés dans des zones aux conditions socio-économiques difficiles.

L'attribution de ce terrain fait suite à l'appel d'offres ayant permis de sélectionner l'investisseur chargé de mettre en œuvre ce projet. Les résultats avaient été approuvés en mai 2025 par le Comité populaire de la province de Bà Rịa - Vung Tàu (avant la fusion administrative), avant qu'une modification concernant l'identité de l'investisseur ne soit validée en mars 2026.

Photo: CTV/CVN

Vers une économie circulaire

La centrale est conçue pour traiter 1.000 tonnes de déchets ménagers par jour. Elle comprendra deux fours d'incinération, deux systèmes de traitement des fumées et des poussières, ainsi qu'une turbine capable de produire environ 20 MW d'électricité. Les déchets proviendront de l'ensemble du territoire de l'ancienne province de Bà Rịa - Vung Tàu.

Le projet repose sur une technologie d'incinération moderne capable de traiter des déchets ménagers même non triés à la source. Les principaux équipements proviennent de pays du G7 ou sont issus de transferts technologiques réalisés avec ces pays.

Les émissions atmosphériques, les eaux usées, les poussières ainsi que les nuisances sonores et olfactives devront respecter les normes environnementales en vigueur. Les eaux usées traitées seront recyclées et réutilisées en circuit fermé, tandis que les mâchefers et les cendres volantes devront être recyclés ou valorisés conformément à la réglementation. Toute mise en décharge sur le site sera interdite.

Le Service municipal de l'agriculture et de l'environnement pilotera, en coordination avec les organismes compétents, l'évaluation de la valeur foncière, la délimitation de la parcelle et les procédures de délivrance du certificat de droit d'usage du sol, une fois les obligations financières de l'entreprise remplies.

Celle-ci devra mettre le terrain en exploitation conformément au calendrier prévu ; tout retard ou tout changement d'affectation sera sanctionné conformément à la législation foncière.

Photo : VNA/CVN

La réalisation de cette nouvelle centrale intervient alors que Hô Chi Minh-Ville fait face à une pression croissante en matière de gestion des déchets. Chaque jour, la mégapole produit entre 13.000 et 14.000 tonnes de déchets ménagers, soit près de 5 millions de tonnes par an.

Pendant de nombreuses années, l'essentiel de ces déchets a été traité par enfouissement. Cette situation exerce une pression croissante sur les complexes de traitement de Đa Phước et de Tây Bắc, confrontés à des contraintes foncières, environnementales et économiques.

Le développement de centrales de valorisation énergétique permettra à Hô Chi Minh-Ville de réduire progressivement sa dépendance à l'enfouissement, d'accroître la production d'énergie à partir des déchets et d'améliorer l'efficacité de la gestion des déchets solides.

Cette stratégie s'inscrit pleinement dans les objectifs de la municipalité en faveur de l'économie circulaire et de la réduction des émissions de carbone.

Truong Giang/CVN