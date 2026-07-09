De fortes pluies s’abattent sur le Nord et gonflent les risques d’inondations

Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans plusieurs provinces du Nord ces derniers jours, endommageant les cultures et les infrastructures alors que les prévisionnistes avertissent que la situation pourrait empirer.

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Photo : VNA/CVN

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a annoncé que les zones montagneuses et de moyenne altitude du Nord du pays, ainsi que la province de Quang Ninh, connaîtront des pluies modérées à fortes du soir du 8 juillet au 10 juillet.

Les précipitations devraient varier de 70 à 150 millimètres, avec des cumuls localisés pouvant dépasser 300 millimètres. De brèves averses intenses pourraient déverser plus de 100 millimètres en seulement trois heures.

Les prévisionnistes ont mis en garde contre les risques d’inondations dans les zones basses, les centres urbains et les zones industrielles, ainsi que contre les crues soudaines le long des petits cours d’eau et les glissements de terrain sur les pentes abruptes.

En conséquence, le Comité directeur national de la défense civile a demandé aux autorités provinciales des provinces du Nord de suivre de près les alertes météorologiques et de diffuser rapidement l’information aux collectivités locales et aux habitants afin qu’ils puissent prendre les précautions nécessaires.

Le comité a enjoint aux autorités locales de déployer des équipes d’intervention rapide afin d’inspecter les zones vulnérables et d’évacuer les résidents vivant le long des berges des rivières et des cours d’eau, ainsi que dans les zones basses exposées aux risques d’inondations graves, de crues soudaines ou de glissements de terrain.

Les autorités sont également invitées à dégager les canaux de drainage obstrués et à maintenir les équipes d’urgence en alerte pour participer aux opérations de secours.

Les provinces ont par ailleurs reçu pour instruction de poster des gardes sur les routes inondées et aux passages à gué submergés, et d’interdire la circulation des véhicules et des piétons sur tout itinéraire où la sécurité ne peut être garantie.

Les autorités ont également reçu l’ordre de maintenir du personnel et du matériel sur place afin de réparer rapidement les dégâts causés aux routes principales et de maintenir ouvertes les voies de transport essentielles.

Photos : VNA/CVN

Le comité a par ailleurs demandé des inspections de sécurité des mines et des réservoirs, en particulier des petits barrages hydroélectriques et d’irrigation, ainsi que des autres réservoirs structurellement vulnérables.

Les autorités ont reçu l’ordre de maintenir du personnel en service 24 heures sur 24 pour gérer les rejets d’eau et intervenir en cas d’incident.

Glissement de terrain imminent sur le site du temple de Soc

La ville de Hanoï a déclaré l’état d’urgence en raison de la déformation active d’un flanc de colline sur le site touristique et culturel du temple de Soc, un complexe de temples et de pèlerinage situé dans la commune de Soc Son, après des semaines de fortes pluies.

Cette déclaration, prise en vertu de l’arrêté municipal n°3416, fait suite aux pluies persistantes du mois de mai et à une tempête accompagnée de vents violents le 4 juin, qui ont mis en évidence des signes avant-coureurs de glissement de terrain sur le versant surplombant le complexe.

À un endroit, des fissures longeant le sommet du remblai se sont élargies jusqu’à atteindre une largeur de 1 à 1,3 m et convergent en un arc d’environ 98 mètres de long. Selon les autorités, cela indique que la masse de terre et de roche située au-dessus glisse vers le bas et remodèle le terrain.

Le versant s’élève de 30 à 40 m et présente déjà de multiples zones d’effondrement, des sols altérés et fragilisés, ainsi que des arbres déracinés. Les autorités ont averti que de nouvelles fortes pluies pourraient entraîner des glissements de terrain dans un bassin de rétention situé en contrebas.

Une seconde zone instable, située à proximité, a subi une érosion de surface. Les eaux de pluie, ruisselant sur la pente, ont emporté la couche arable et la végétation, exposant un sol fragilisé.

Les arbres ont également perdu leur soutien racinaire, et des débris jonchent désormais la voie d’accès empruntée par le personnel et les visiteurs.

Le Comité populaire de Hanoï a ordonné des mesures immédiates pour limiter les dégâts, demandant aux autorités locales de surveiller de près les conditions météorologiques et les mouvements de terrain et d’intervenir conformément au principe des "quatre sur place" de la doctrine vietnamienne de gestion des catastrophes. Ce protocole standard exige que le commandement, le personnel, les approvisionnements et la logistique soient prêts à intervenir localement, sans attendre de renforts extérieurs.

Les autorités ont également reçu pour instruction de renforcer le versant autant que possible afin de ralentir la propagation des fissures.

La ville a ordonné la mise en place de panneaux de signalisation, de barrières de cordes et le déploiement de gardes autour de la zone dangereuse. Des campagnes de sensibilisation sont également menées auprès des résidents et des visiteurs afin de les informer des mesures de sécurité de base en cas de glissement de terrain.

La commune de Soc Son a été chargée de la surveillance continue et des travaux de stabilisation d’urgence, tandis que le Service municipal de l’agriculture et de l’environnement supervise la réponse globale et recommandera quand les conditions permettront la levée de la déclaration d’urgence.

VNA/CVN