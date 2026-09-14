Le Vietnam rapproche son marché des capitaux de la place financière de Londres

À Londres (Royaume-Uni), le ministère des Finances a récemment organisé la conférence "Vietnam Capital Market Day 2026" (Journée du marché des capitaux du Vietnam 2026), sous le thème "Vietnam : un moteur pour une nouvelle ère de croissance".

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Photo : Anh Vu/CVN

Le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi, a assisté à l’événement et l’a présidé. Parmi les participants figuraient Vu Thi Chân Phuong, présidente de la Commission nationale des valeurs mobilières (SSC) ; Julia Hoggett, Pdg de la Bourse de Londres (London Stock Exchange) ; Dom Holland, responsable de la surveillance des marchés à l’Autorité de conduite financière (Financial Conduct Authority - FCA) du Royaume-Uni ; ainsi que des représentants des organismes relevant du ministère des Finances, de la SSC, de la Bourse du Vietnam et de la Société de dépôt et de compensation des titres du Vietnam.

La conférence a attiré le 11 septembre près de 300 délégués, notamment des représentants d’entreprises, de grands groupes, de banques et de fonds d’investissement vietnamiens et internationaux, ainsi que des professionnels de la presse et des médias.

Dans son allocution d’ouverture, le vice-ministre Nguyên Duc Chi a souligné que la forte participation d’investisseurs et d’institutions financières britanniques de premier plan témoignait de l’intérêt croissant de la communauté financière internationale pour le Vietnam.

Selon le vice-ministre, les relations entre le Vietnam et le Royaume-Uni entament une nouvelle phase de développement, plus substantielle et plus globale, notamment depuis l’élévation des liens bilatéraux au rang de partenariat stratégique global. Il existe une importante marge de coopération entre les deux parties dans des domaines tels que les marchés des capitaux, la finance verte, les technologies financières (fintech), le financement du commerce, le développement de centres financiers internationaux, les infrastructures et l’énergie.

Dans un contexte de profondes mutations des flux de capitaux internationaux, le Vietnam reste déterminé à atteindre ses objectifs : maintenir la stabilité macroéconomique, améliorer le climat d’investissement et favoriser l’innovation, la transformation numérique ainsi que la croissance verte. Parallèlement, le pays privilégie l’attraction de capitaux à long terme et de haute qualité, associés à des transferts de connaissances, de technologies et d’expertise en matière de gestion.

Photo : Anh Vu/CVN

Le vice-ministre Nguyên Duc Chi a indiqué qu’un ensemble complet de solutions avait récemment été mis en œuvre pour développer le marché des capitaux. Ces mesures comprennent le perfectionnement du cadre institutionnel, la modernisation des infrastructures technologiques et des mécanismes de négociation pour les investisseurs étrangers, le renforcement de la transparence de l’information et la préparation du lancement d’un mécanisme de contrepartie centrale (CCP).

La décision de FTSE Russell de faire passer le marché boursier vietnamien au statut de "marché émergent secondaire" est perçue comme une reconnaissance des réformes substantielles entreprises par le pays et marque le début d’une nouvelle phase de développement du marché. Le gouvernement et le ministère des Finances continueront d’affiner les politiques et les mécanismes afin de garantir la transparence et l’équité, de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et d’améliorer l’accessibilité du marché pour les investisseurs mondiaux.

Lors de la conférence, Dom Holland, représentant de la FCA, a souligné que le Vietnam s’affirmait comme un marché de capitaux clé suscitant un vif intérêt en Asie. Il a noté que les efforts de réforme, conjugués au reclassement du marché par FTSE Russell, contribuaient à renforcer la confiance des investisseurs et à créer de nouvelles opportunités pour attirer des capitaux internationaux.

Le représentant de la FCA a insisté sur l’importance de renforcer les liens entre les marchés de capitaux et affirmé sa volonté de partager des expériences pratiques et de favoriser la coopération avec le Vietnam afin d’atteindre les objectifs de développement durable.

La conférence a comporté quatre sessions de discussion axées sur des sujets clés tels que la transformation et le reclassement du marché boursier vietnamien, la mobilisation de capitaux pour la prochaine phase de croissance, l’accès aux capitaux propres internationaux via les certificats de dépôt mondiaux (GDR) et les perspectives des investisseurs mondiaux sur le Vietnam.

Cette conférence devrait renforcer les liens entre le marché des capitaux vietnamien et la place financière de Londres, favoriser le dialogue entre les régulateurs, les institutions de marché, les entreprises et les investisseurs internationaux, et ouvrir ainsi la voie à de nouvelles opportunités de coopération et d’investissement entre le Vietnam et le Royaume-Uni.

Nguyên Tùng/CVN