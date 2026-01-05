Funérailles de l'actrice française Brigitte Bardot attendus à Saint-Tropez

Le dernier adieu à Brigitte Bardot, icône du cinéma français devenue passionaria de la cause animale, se déroulera mercredi 7 janvier à Saint-Tropez, sur la riviera française, en présence de la cheffe de l'extrême droite Marine Le Pen.

>> Brigitte Bardot, la passionaria des animaux

>> Les hommages affluent après le décès de Brigitte Bardot

>> Brigitte Bardot sera inhumée le 7 janvier à Saint-Tropez

Photo : AFP/VNA/CVN

"La cérémonie sera à son image, avec celles et ceux qui l'ont connue et aimée. Il y aura sans doute des surprises, mais ce sera dans la simplicité comme le voulait Brigitte", décédée à 91 ans, explique à l'AFP Bruno Jacquelin, représentant de sa Fondation dédiée à la protection des animaux, le combat de sa vie.

La star de Et Dieu... créa la femme et du Mépris a longtemps flirté avec l'extrême droite et voyait en Marine Le Pen "la Jeanne d'Arc du XXIe siècle", mais assurait que ses choix politiques étaient avant tout dictés par la cause animale.

La photo, en noir et blanc, choisie pour le faire-part est celle "que Brigitte Bardot préférait" sur la banquise en 1977, tenant dans ses bras un bébé phoque.

La cérémonie, accessible sur invitation, sera "sans chichi", insiste sa Fondation, qui a demandé des bouquets "simples et colorés" de fleurs champêtres, sans roses.

Des tenues foncées sont en revanche souhaitées, allusion au noir que portait BB depuis des années "pour porter le deuil des animaux".

La cérémonie religieuse doit débuter à 11h00 locales (10h00 GMT) à l'église Notre-Dame de l'Assomption, dont le clocher, actuellement en travaux, orne les cartes postales du petit village de pêcheurs qu'elle a contribué à placer sur la carte de la jet-set mondiale.

Plusieurs artistes sont attendus.

Seule confirmation pour l'instant. la cheffe de file de l'extrême droite française Marine Le Pen a annoncé qu'elle s'y rendrait "à titre personnel et amical" pour exprimer "l'affection, la gratitude et l'admiration" qu'elle a pour Brigitte Bardot et soutenir son époux Bernard d'Ormale, ancien conseiller de son père Jean-Marie Le Pen.

À Saint-Tropez, le public pourra suivre la cérémonie sur des écrans géants disposés devant les yachts sur le port.

Le président Emmanuel Macron ne sera pas présent.

L'Élysée a proposé de lui organiser un hommage à l'image de ceux rendus ces dernières années à Johnny Hallyday, Charles Aznavour ou Jean-Paul Belmondo. Mais sa famille n'a pas donné suite.

L'inhumation se déroulera dans l'intimité au cimetière marin, face à la Méditerranée.

Souhaitant reposer avec ses animaux et redoutant qu'une "foule de connards" envahisse le cimetière, Brigitte Bardot avait plusieurs fois évoqué son désir d'être enterrée à La Madrague, la maison de pêcheur où elle a vécu et s'est éteinte à 91 ans entre Noël et le jour de l'An.

Elle a finalement pris d'autres dispositions et reposera au cimetière où sont déjà ses parents et grands-parents maternels ainsi que Roger Vadim, son premier mari qui l'avait propulsée vers la gloire en écrivant et réalisant pour elle Et Dieu... créa la femme en 1956.

AFP/VNA/CVN