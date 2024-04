Chine

L'industrie du thé crée plus de 3,2 millions d'emplois au Guizhou

>> Chine : plus de 2.300 personnes luttent contre un incendie de forêt au Yunnan

>> Chine : sept morts dans un empoisonnement au gaz

En 2023, la zone de plantation du thé s'est établie à environ 6,75 millions de mu (450.000 ha) dans cette province, avec une valeur globale de production de l'industrie du thé atteignant 90,8 milliards de yuans (12,8 milliards d'USD), et un revenu annuel par habitant au sein des agriculteurs de thé de 15.337,6 yuans. Le Guizhou a dispensé une formation complète sur tous les aspects de la chaîne de l'industrie du thé, tels que la gestion et la protection des jardins de thé, la lutte contre les maladies et les parasites, et la transformation du thé.

Xinhua/VNA/CVN