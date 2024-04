Oman : 12 morts dans des accidents liés à la météo

Les victimes ont été tuées après que leurs véhicules ont été emportés par des eaux, a déclaré le secteur de recherche et de sauvetage du Comité national d'Oman pour la gestion des urgences. Parmi elles figuraient deux adultes et neuf élèves, ainsi qu'un ressortissant étranger, selon le reportage, ajoutant que les efforts de recherche et de sauvetage sont toujours en cours pour retrouver cinq citoyens disparus dans le gouvernorat d'Ash Sharqiyah Nord.

Xinhua/VNA/CVN