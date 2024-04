Israël lève toutes les restrictions de précaution suite à l'attaque iranienne

Les restrictions, comprenant une interdiction de toutes activités éducatives et tous grands rassemblements à l'extérieur, sont entrées en vigueur samedi soir 13 avril dans le cadre des efforts de défense d'Israël face aux attaques de missiles et de drones en provenance d'Iran. Ces restrictions devaient initialement expirer lundi soir 15 avril. Cependant, le Commandement du Front intérieur des FDI a décidé de les lever à partir de minuit entre dimanche et lundi "à la suite d'une évaluation de la situation", ont annoncé les FDI dans un communiqué. "Dans le cadre des changements, il a été décidé que les activités éducatives étaient rétablies à travers Israël", et que "la restriction sur les rassemblements était également levée", indique le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN