Vacances du 30 avril

Les touristes vietnamiens en quête de destinations proches et d’expériences inédites

Les voyageurs vietnamiens optent de plus en plus pour des séjours courts à l'étranger et des expériences originales à l'occasion des congés du 30 avril et du 1 er mai, reflétant ainsi l'évolution de leurs préférences à l'approche de la haute saison estivale 2026.

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Photo : VietnamPlus/CVN

Selon des études de tendances menées par diverses organisations et plateformes en ligne internationales, la demande touristique ne se limite plus au simple séjour de détente, mais s’oriente vers le bien-être, tout en mettant davantage l’accent sur le renforcement des liens familiaux et amicaux à travers des expériences de voyage originales.

Dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, qui influent sur les coûts du transport aérien mondial, les voyageurs privilégient les destinations accessibles en deux à quatre heures de vol direct, limitant ainsi les escales. Parmi les destinations les plus prisées figurent Singapour, le Japon, la République de Corée, la Chine, la Thaïlande et la Malaisie, ainsi que les séjours balnéaires et insulaires.

Des agences de voyages comme Vietravel et BestPrice Travel ont constaté que les réservations pour ces périodes de fêtes sont effectuées plus tôt que d'habitude, avec une avance de trois à quatre semaines et une hausse de 15% à 40%.

Anticiper ses voyages est devenu une habitude courante pour bénéficier de meilleurs prix et éviter la saturation des vols et des hébergements. Cependant, en raison de la volatilité des prix du carburant liée au conflit au Moyen-Orient, les coûts d’exploitation des compagnies aériennes ont augmenté, entraînant un ajustement à la hausse des tarifs des billets d’avion et des circuits touristiques pour les prochaines vacances du 30 avril. Ceux-ci devraient augmenter de 15% à 25% par rapport aux périodes ordinaires, voire bien davantage dans certains cas, les vols long-courriers étant particulièrement touchés.

Malgré cela, les agences s'efforcent de stabiliser les prix des circuits organisés, réservés à l'avance par les entreprises via des contrats avec des partenaires et affichés sur leurs sites web. Les circuits de groupe personnalisés, quant à eux, sont tarifés en fonction des coûts en temps réel, explique Bùi Thanh Tu, directeur marketing de BestPrice Travel.

Les professionnels du secteur conseillent aux voyageurs de finaliser leurs réservations au plus tôt, que ce soit pour de courts séjours ou des voyages plus longs, afin de bénéficier des meilleurs prix et des itinéraires souhaités face à une demande croissante et une disponibilité limitée.

Les plateformes en ligne telles qu'Agoda, Booking.com et Traveloka ont constaté une demande croissante pour des expériences de voyage enrichissantes, notamment celles axées sur le bien-être et les moments de partage en famille.

Parmi les tendances émergentes, le "bain de forêt" (Shinrin-yoku) japonais gagne en popularité. Cette thérapie par la nature invite les visiteurs à s'immerger dans la forêt pour réduire le stress et améliorer leur bien-être mental. Selon Nguyên Thanh Trung, guide touristique expérimenté, des destinations comme les Alpes japonaises, la péninsule de Kii et l'île de Yakushima sont recommandées pour ce type d'expérience.

Parallèlement, le tourisme de croisière suscite également un vif intérêt. Les données de Traveloka révèlent une hausse notable de l’intérêt des voyageurs vietnamiens pour les croisières haut de gamme, y compris sur des itinéraires régionaux.

Le lancement de la croisière Disney Adventure par Disney Cruise Line en Asie du Sud-Est en mars 2026 devrait dynamiser les formules "Vol & croisière", combinant vols court-courriers et croisières de luxe. Ces offres s’adressent particulièrement aux familles en quête de vacances tout compris, tandis que leurs options de réservation intégrées et leurs promotions renforcent leur attractivité.

VNA/CVN