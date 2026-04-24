Exportations en hausse, déficit commercial à caractère conjoncturel

Dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes économiques mondiales, les exportations du Vietnam enregistrent des signes encourageants, avec une forte progression des commandes au deuxième trimestre 2026, soutenue par une demande accrue de précaution et des politiques gouvernementales réactives.

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Selon les entreprises, de nombreuses sociétés exportatrices disposent déjà de carnets de commandes remplis jusqu’à la fin du deuxième trimestre. C’est notamment le cas de la société C&D, spécialisée dans l’exportation de bois et de contreplaqué, dont les commandes ont nettement augmenté par rapport au premier trimestre, en dépit des inquiétudes initiales concernant un ralentissement de la demande.

Photo : VNA/CVN

Au premier trimestre 2026, l’entreprise a exporté environ 350 conteneurs de marchandises. Toutefois, au 21 avril, le volume total expédié et les contrats signés dépassaient déjà 500 conteneurs. La production du deuxième trimestre 2026 devrait ainsi doubler, voire davantage, si les nouvelles commandes se confirment.

Cette hausse s’explique principalement par le comportement d’anticipation des clients internationaux, qui procèdent à des achats de précaution face aux risques liés aux tensions géopolitiques, aux fluctuations des prix du pétrole et aux perturbations potentielles des chaînes logistiques, notamment la pénurie de capacités de transport maritime.

Par ailleurs, les modalités contractuelles évoluent également. Les contrats de long terme tendent à céder la place à des accords mensuels, permettant aux partenaires commerciaux de s’adapter plus rapidement aux fluctuations du marché.

En parallèle, les politiques de soutien aux entreprises ont montré leur efficacité. Les banques ont abaissé les taux d’intérêt et accéléré les procédures de crédit, facilitant l’accès aux financements. Les autorités ont également simplifié et accéléré les procédures douanières, réduisant ainsi les coûts et les délais pour les exportateurs.

Néanmoins, les entreprises espèrent que les réformes administratives se poursuivront de manière plus vigoureuse et cohérente, en particulier en faveur des petites et moyennes entreprises.

À l’inverse, les statistiques officielles indiquent qu’au premier trimestre 2026, la balance commerciale du Vietnam a enregistré un déficit de 3,64 milliards de dollars américains, alors qu’elle était excédentaire un an auparavant. Toutefois, les experts estiment que cette évolution n’est pas préoccupante.

Ce déficit s’explique principalement par l’augmentation des importations de machines, d’équipements et de matières premières destinées à la production. Il s’agit d’un phénomène conjoncturel, généralement observé lorsque les entreprises se préparent à honorer de nouvelles commandes à l’export.

Les analystes soulignent également que la structure du commerce extérieur du Vietnam reste largement dominée par le secteur à capitaux étrangers, qui représente environ 77% des exportations et constitue la principale source d’excédent commercial, tandis que les entreprises nationales demeurent en situation de déficit.

Dans ces conditions, rien n’indique à ce stade un changement structurel de l’économie. Au contraire, cette dynamique pourrait refléter une reprise de la production, de l’investissement et de la consommation intérieure, entraînant une hausse des importations.

Dans ce contexte, les perspectives des exportations vietnamiennes demeurent favorables pour les prochains trimestres, à condition que les entreprises continuent de tirer parti des opportunités offertes par les marchés internationaux et que les politiques de soutien soient maintenues efficacement.

VNA/CVN