La Bourse de Paris termine en légère baisse, prudente avant les résultats de Nvidia

La Bourse de Paris a terminé en légère baisse de 0,18% mercredi 19 novembre, dans un marché prudent à quelques heures de la publication très attendue des résultats du géant américain des puces électroniques Nvidia.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette CAC 40 a reculé de 14,16 points à 7.953,77 points.

Mardi, l'indice avait chuté de 151,09 points (-1,86%), déjà plombé par l'inquiétude grandissante autour de la valorisation des géants de l'intelligence artificielle.

Nvidia est "connu pour donner des prévisions ambitieuses et le marché y sera particulièrement attentif", explique Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique de Lombard Odier AM.

La publication des résultats du groupe, la première capitalisation boursière du monde (environ 4.500 milliards de dollars), est devenue "un événement macroéconomique", souligne l'économiste.

Plus globalement, les titres des groupes technologiques ont porté les marchés financiers ces derniers mois, poussés par les espoirs que l'intelligence artificielle ouvre la voie à un nouveau cycle de croissance.

Il y a encore cinq ans, "les entreprises du secteur de l'intelligence artificielle représentaient 5% de la capitalisation boursière totale" de l'indice boursier MSCI World, qui regroupe plus de 1.600 entreprises cotées dans une vingtaine de pays développés, explique Florian Ielpo. "En 2025, c'est 30%, alors que le nombre d'entreprises n'a pas changé", illustre-t-il.

Air France-KLM lorgne sur TAP Air Portugal

Air France-KLM (+2,85% à 9,52 euros), qui souhaite renforcer ses liaisons vers l'Amérique du Sud, a officialisé mercredi 19 novembre son intérêt pour la privatisation de la compagnie TAP Air Portugal, convoitée par d'autres groupes aériens européens.

Vivendi chute en Bourse

Vivendi a perdu 13,61% mercredi 19 novembre à 2,31 euros, après qu'a été révélé que l'avocat général de la Cour de cassation préconisait de "casser" l'arrêt de la Cour d'appel de Paris estimant en avril dernier que la société Vivendi était "contrôlée de fait" par Vincent Bolloré.

L'enjeu de l'arrêt de la Cour de cassation, qui sera rendu fin novembre, est de savoir si oui ou non M. Bolloré contrôle la société Vivendi, auquel cas il devrait indemniser les petits actionnaires en rachetant les titres restants, à hauteur de plusieurs milliards d'euros.

Si l'avis de l'avocat général était suivi, ce serait "un scandale", a réagi auprès de l'AFP Catherine Berjal, associée gérante de Ciam, fonds actionnaire minoritaire de la société qui conteste depuis le début l'opération de scission, faisant savoir que le fonds porterait l'affaire "devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)", le cas échéant.

Vers une reprise de cotation pour Ubisoft

Le géant français des jeux vidéo Ubisoft reprendra sa cotation à la Bourse de Paris "au plus tard" vendredi 21 novmebre, "à l'ouverture des marchés", et communiquera ses résultats du premier semestre d'ici là, a-t-il annoncé mercredi 19 novembre dans un communiqué.

AFP/VNA/CVN