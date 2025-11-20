Bourse de Tokyo : le Nikkei grimpe de plus de 4% après les bons résultats de Nvidia

L'indice Nikkei bondit de plus de 4% jeudi 20 novembre peu après l'ouverture de la Bourse de Tokyo, dans la foulée des résultats du géant américain des puces Nvidia, qui ont rassuré les marchés quant à la croissance du secteur de l'IA.

Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 00h20 GMT, l'indice vedette grimpait de 4,02% à 50.571,09 points. L'indice élargi Topix gagnait lui 2,38% à 3.322,94 points.

Nvidia, plus grosse valorisation boursière au monde et figure de proue du secteur de l'intelligence artificielle, a annoncé mercredi après la fermeture de Wall Street un bond de son bénéfice net au troisième trimestre de son exercice décalé de 65% (sur un an).

Ces annonces étaient particulièrement scrutées par les marchés, alors que les craintes d'une bulle spéculative autour de l'IA se sont accentuées ces dernières semaines.

"La demande de capacités de calcul continue d'accélérer", s'est félicité le patron de Nvidia, Jensen Huang dans un communiqué, ajoutant : "L'IA se répand partout et peut tout faire".

Les résultats financiers de Nvidia "ont dépassé les prévisions du marché pour le troisième trimestre, tant en termes de chiffre d'affaires que de bénéfices, et les perspectives pour le quatrième trimestre sont également prometteuses", a commenté Keita Yamaguchi de Monex.

Cela "a dissipé les inquiétudes concernant les valeurs liées aux semi-conducteurs".

La devise japonaise continuait par ailleurs son repli face au billet vert, à 157,15 yens pour un dollar vers 00h30 GMT, alors que les attentes d'une baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) dès décembre sont de plus en plus faibles.

"Cette dépréciation du yen devrait favoriser les achats de titres liés à l'exportation", selon M. Yamaguchi.

AFP/VNA/CVN