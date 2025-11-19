TAP Air Portugal passe au vert grâce aux bénéfices du 3e trimestre

La compagnie TAP Air Portugal, en passe d'être privatisée, a annoncé mercredi 19 novembre qu'elle avait dégagé au troisième trimestre un bénéfice net de 125,9 millions d'euros, en hausse de 14,4% sur un an, qui lui permet de compenser les pertes du premier semestre.

>> Le Portugal soulagé par le feu vert de Bruxelles à la restructuration de TAP Air

Photo : Reuters/VNA/CVN

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, le transporteur obtient grâce aux mois d'été un résultat positif de 55,2 millions d'euros, ce qui représente toutefois une baisse de 35,2% par rapport à la même période de l'an dernier.

La première compagnie européenne dans les liaisons vers le Brésil a réalisé entre juillet et septembre un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros, en hausse de 2,7% par rapport au premier trimestre 2024, en transportant 4,8 millions de passagers (+4,2%) sur quelque 33.000 vols.

"Ce fut l'un des étés les plus mouvementés de ces dernières années, avec une capacité accrue, plus de passagers transportés et davantage de vols opérés", s'est félicité le directeur général de TAP, Luis Rodrigues, dans un communiqué.

"Cependant, ce fut également l'un des plus difficiles, avec des pressions concurrentielles persistantes et des perturbations opérationnelles, allant des grèves, notamment chez les bagagistes, et des contraintes dans le contrôle des frontières dans les aéroports nationaux, jusqu'aux restrictions dans l'espace aérien européen et aux phénomènes météorologiques défavorables", a-t-il ajouté.

Le gouvernement portugais souhaite conclure en 2026 la privatisation de jusqu'à 49,9% du capital de TAP, qui avait été renationalisée dans l'urgence en 2020 pour faire face aux conséquences de l'épidémie de COVID-19. La compagnie avait alors bénéficié d'une injection de 3,2 milliards d'euros de fonds publics en échange d'un plan de restructuration.

Plusieurs transporteurs aériens européens, dont les groupes Air France-KLM, Lufthansa et IAG (British Airways et Iberia), ont déjà exprimé leur intérêt.

Air France-KLM a officialisé mercredi 19 novembre son intérêt pour la compagnie TAP Air Portugal, en cours de privatisation par le gouvernement portugais, a annoncé un porte-parole du groupe aérien franco-néerlandais.

La justice portugaise a mené mardi 17 novembre une série de perquisitions dans le cadre d'une enquête portant sur la précédente privatisation de TAP en 2015 et le financement d'un achat d'appareils Airbus, pour des faits de corruption et fraude fiscale notamment.

L'investigation ouverte en décembre 2022 vise à clarifier les conditions dans lesquelles 61% du capital de TAP avait été vendu en 2015 par l'État au consortium Atlantic Gateway, dirigé par l'homme d'affaires américain David Neeleman et son associé portugais Humberto Pedrosa, patron du groupe de transports Barraqueiro.

Deux sociétés et deux personnes ont été mises en examen, a indiqué le ministère public. D'après les médias locaux, les suspects mis en cause seraient M. Pedrosa et son fils David.

AFP/VNA/CVN