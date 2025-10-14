Les consommateurs américains supporteront plus de la moitié des coûts liés aux droits de douane

Les consommateurs américains supporteront plus de la moitié des droits de douane imposés par le président Donald Trump cette année, selon un récent rapport des analystes de Goldman Sachs.

>> Trump annonce de nouveaux droits de douane sur les médicaments, les poids lourds et le mobilier

>> Trump menace d'imposer des droits de douane de 100% sur les films produits en dehors du pays

>> Les États-Unis taxent les camions moyens et lourds à 25 %

>> L'OMC abaisse ses prévisions pour 2026 en raison des droits de douane américains

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ce rapport estime que d'ici la fin de l'année, 55% des coûts liés aux droits de douane seront supportés par les consommateurs américains, 22% par les entreprises américaines, 18% par les exportateurs étrangers et 5% seront éludés.

"Pour l'instant, cependant, les entreprises américaines supportent probablement une part plus importante des coûts, car certains droits de douane viennent d'entrer en vigueur et cela prend du temps d'augmenter les prix à la consommation et de négocier des prix d'importation plus bas avec les fournisseurs étrangers", indique le rapport.

Contrairement à 2019, la totalité des droits de douane n'a pas encore été répercutée sur les consommateurs, car "les entreprises pourraient attendre plus longtemps cette fois-ci" avant d'augmenter leurs prix afin de voir si les droits de douane resteront en vigueur malgré les contestations judiciaires, ont indiqué les économistes.

Selon le rapport, les taxes américaines ont augmenté de 0,44% les prix des dépenses de consommation personnelles de base jusqu'à présent cette année et élèveront le taux d'inflation à 3% d'ici décembre.

Xinhua/VNA/CVN