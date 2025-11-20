Nvidia : résultats trimestriels au-dessus des attentes, l'action en hausse

Le géant américain des puces électroniques Nvidia a publié mercredi 19 novembre des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre de son exercice décalé, toujours soutenus par une demande qui " continue d'accélérer ", selon le patron Jensen Huang.

Le bénéfice net pour le 3e trimestre, terminé fin octobre, a bondi de 65% sur un an, à 31,9 milliards de dollars, selon un communiqué, chiffre salué à Wall Street, où l'action du groupe était en hausse de près de 4% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture.

Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 62% par rapport à la même période de l'an dernier, à 57,0 milliards de dollars.

Inconnu du grand public il y a trois ans, Nvidia est devenu l'un des symboles de la révolution de l'intelligence artificielle (IA) générative, car ses processeurs graphiques, aussi appelés GPU, sont considérés comme un matériau indispensable à son développement.

Alors que les craintes d'une bulle autour de l'IA se sont accentuées ces dernières semaines, les déclaration du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, étaient attendues impatiemment par les marchés.

Le sexagénaire a assuré que les ventes de la Blackwell, sa puce la plus performante pour les applications IA et l'informatique à distance (cloud) étaient "hors norme" et que les GPU destinés au cloud étaient "tous vendus".

"La demande de capacités de calcul continue d'accélérer", a-t-il ajouté. "L'IA se répand partout et peut tout faire".

Et Nvidia ne voit pas son élan ralentir, tablant sur une croissance de 65% de ses revenus pour le trimestre en cours, un rythme sensiblement supérieur à ce qu'anticipent les analystes.

Le groupe de Santa Clara (Californie) annonce aussi une marge brute comprise entre 74,8% et 75,0%, toujours pour le quatrième trimestre (clôturé fin janvier) soit un niveau plus vu depuis cinq trimestres.

